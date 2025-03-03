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Спорт

Дружина знаменитого гонщика Формули-1 мало не зробила сиротами їхніх трьох дітей (фото, відео)

12:46 3 березня 2025
Ромен Грожан з дружиною Маріон

Дружина знаменитого франко-швейцарського ексгонщика Формули-1 Ромена Грожана отримала серйозні травми після аварії на велосипеді і не може згадати, що сталося з нею, повідомляє The Sun. Раніше відомий велогонщик після переможного фінішу врізався на швидкості у власну дружину.

43-річна ексведуча телеканалу «Євроспорт» Маріон опублікувала в Instagram знімок із лікарняної палати та повідомила, що, окрім переломів ребер та черепно-мозкової травми, у неї ще й пневмонія.

«Пневмонія, поламані ребра, травма мозку… Все! Велосипедна аварія, але більше я нічого не можу вам розповісти. Я нічого про це не пам'ятаю.

У будь-якому випадку… Дякуємо за ваші повідомлення та підтримку, це чудово! Сподіваюся повернутися додому якнайшвидше. А поки що у мене є чоловік, який справляється з трьома дітьми.

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Повинна визнати, що ця історія божевільна. Я досі не розумію, що зі мною сталося, і чому мені так боляче", — написала французька журналістка.

Додамо, що Маріон і Ромен познайомилися в 2008-му і одружилися через чотири роки. З того часу у них народилося троє дітей: синам Саші та Саймону — 11 та 9 років відповідно, а дочці Каміллі — 7.

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Нагадаємо, що володар 10 подіумів на етапах Кубка світу 38-річний Ромен Грожан сам мало не загинув у листопаді 2020 року під час гран-прі Бахрейну. На швидкості 221 кілометр на годину болід гонщика після зіткнення з автомобілем росіянина Данила Квята врізався в металеву огорожу траси, при цьому сталася руйнація паливного бака із загорянням палива. Гонщик 28 секунд перебував у центрі займання, але зміг самостійно вибратися з полум'я з обпаленими руками.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 19-річний автогонщик «народився в сорочці» і вижив у жахливій аварії.

Фото Instagram

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