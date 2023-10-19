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Спорт

19-річний автогонщик «народився в сорочці» та вижив у жахливій аварії: відео від першої особи

10:46 19 жовтня 2023
Улісес Кампіллей

Справжнім щасливчиком виявився 19-річний автогонщик Улісес Кампіллей, який брав участь у перегонах Top Race в Аргентині. Раніше під час Гран-прі Сінгапуру болід Формули-1 розірвало на шматки, а пілот відбувся переляком.

Під час заходу в поворот спортсмена «підрізав» один із суперників, внаслідок чого автомобіль Улісеса вилетів за межі траси та зробив сім-вісім карколомних кульбітів.

Внаслідок аварії у машини Кампіллея практично повністю знесло верхню частину, при цьому сам гонщик вижив, відбувшись лише травмою ключиці та переломом стегна. «Без сумнівів, це був найважчий день у моїй спортивній кар'єрі, – написав Улісес на своїй сторінці в Instagram. – Але сьогодні я вдячний лише тому, що маю можливість писати це. Велика подяка кваліфікованим лікарям та всім людям, які турбуються за моє здоров'я. І я маю 30 днів, щоб знову бути в строю».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 18-річний гонщик Формули-1 Ділано Вант Хофф загинув у страшному зіткненні на чемпіонаті Європи.

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