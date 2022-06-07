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Спорт

Відомий велогонщик після переможного фінішу врізався на швидкості у власну дружину (відео)

11:19 7 червня 2022
Луїс Карлос Чіа з дружиною

Третій етап престижної велогонки «Вуельта Колумбія», що проходив під зливою, ледь не завершився трагедією (раніше велогонка в Польщі завершилася жахливою катастрофою на фініші). Лідер загального заліку, 25-річний колумбійський гонщик Луїс Карлос Чіа, за підсумками спринтерських перегонів перетнув фінішну межу першим і, переможно піднявши руки, на швидкості врізався у… власну дружину, яка намагалася сфотографувати успіх чоловіка, повідомляє The Sun.

«Я хотів загальмувати, але велосипед не реагував, — прокоментував те, що сталося, Луїс Карлос Чіа. — Я збив свою дружину, але на її місці могла бути будь-яка інша людина. Слава Богу, вона не знепритомніла і не отримала серйозних травм».

За інформацією колумбійських ЗМІ, дружина велогонщика відбулася саднами на лівій руки та плечі, а також розсіченням. Їй наклали кілька швів на голову та залишили в лікарні до ранку. Сам Чіа після падіння також серйозно не постраждав.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що титулований велогонщик упав із 15-метрової висоти та вижив.

Фото Instagram, скріншот з трансляції

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