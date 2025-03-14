Легенда гольфу Тайгер Вудс закрутив роман з колишньою невісткою Дональда Трампа (фото)

Легендарний американський гольфіст 49-річний Тайгер Вудс, який поховав у лютому матір, таємно зустрічається з колишньою невісткою президента США 47-річною Ванессою Трамп, стверджує The New York Post.

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Повідомляється, що стосунки у них розпочалися в листопаді минулого року. Вудс і Трамп, які живуть за 20 хвилин їзди один від одного в престижному Палм-Біч на півдні Флориди, деякий час були друзями, але потім у них виникли почуття. «Їхнім дітям тепер ясно, що вони пара», — розповіло виданню анонімне джерело, близьке до кола знайомих пари.

Ванесса Кей Хейдон (її дівоче прізвище) вийшла заміж за Дональда Трампа-молодшого у 2005 році, але пара розлучилася після 13 років шлюбу. Вони мають п'ятеро дітей. Старшій дочці Кай Трамп зараз 17 років, і, як її мати та дідусь Дональд, вона пристрасно захоплена гольфом. Крім того, дівчина відвідує ту саму приватну школу, що й діти Вудса — 17-річний Сем Алексіс та 16-річний Чарлі.

Ванесса з колишнім чоловіком Дональдом Трампом-молодшим

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У лютому Тайгер, який переніс у 2021 році операцію після страшної ДТП, і Ванесса були помічені разом на турнірі з гольфу в Ла-Хойї (штат Каліфорнія). Кай Трамп, як і Чарлі Вудс, мріє побудувати професіональну кар'єру в гольфі, тому поради та рекомендації від такої легенди як Вудс дуже цінні.

Як відомо, Тайгер Вудс був одружений з колишньою шведською моделлю Елін Нордегрен до їхнього гучного розлучення в 2010 році після скандалу з невірністю гольфіста. Згідно з легендою, сексуально залежний гольфіст зраджував своїй колишній дружині не менше ніж зі 121 жінкою. Та й після розлучення з матір'ю двох своїх синів у 15-разового переможця турнірів «Великого шолома» вистачало романів. Зокрема, він мав стосунки зі знаменитою гірськолижницею Ліндсі Вонн.

Тайгер Вудс був одружений зі шведською моделлю Елін Нордегрен

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тайгер Вудс заробив за кар'єру понад 2 мільярди доларів.

Фото AFP

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