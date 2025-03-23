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«Навіть соромно озвучувати»: Іво Бобул — про пенсію та російське громадянство

16:05 23 березня 2025
Іво Бобул на сцені. Фото — скріншот відео

Відомий український співак Іво Бобул, який 2023 року втрапив у сексистський скандал, просить не писати, на афішах про його звання народного артиста, вважаючи достатнім зазначення його імені.

Про це він розповів в інтерв’ю Обозу.

За його словами, зараз народних артистів більше, ніж самих артистів.

«Це моя думка, нехай ніхто не ображається», — пояснив він свою позицію.

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Висловився співак і про свою популярність в країні-агресорці, де свого часу подобалися й українська мова, і наші пісні.

«Тоді ще не було такої пропаганди. Це вже потім почалося: хочеш бути на їхньому телебаченні — прийми громадянство, залишайся в росії», — розповів Бобул, додавши, що подібні пропозиції робилися і йому, але залишилися без відповіді.

На думку виконавця, війна росії проти України була неминучою, тому що «росія без України — самі знаєте».

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«Хоча, чесно кажучи, досі не можу збагнути, чому він (путін.- Авт.) у себе в державі не наводить лад, а сунеться сюди», — задав співак риторичне питання.

Також Бобул згадав про свою «сміхотворну» пенсію, на яку «неможливо прожити».

«Та це не пенсія, а страшна несправедливість. Знаєте, скільки маю трудового стажу? А скільки нарахували виплати? Навіть соромно озвучувати. А тим часом якась людина, що все життя з одного кабінету до іншого носила папірці, отримує в 50 разів більше», — з сумом зазначив він.

Також радимо ознайомитися з інтерв'ю Бобула «ФАКТАМ», в якому він розповів, як зважився на завоювання молодіжної аудиторії.

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