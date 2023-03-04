Жодних вибачень: Іво Бобул оголосив себе жертвою сексистського скандалу

Після скандального інтерв'ю Еммі Антонюк на сторінці Іво Бобула в Instagram з'явилася публікація з вибаченнями на адресу жінок, яких він назвав «меркантильними». Пізніше співак заявив, що не писав цього тексту, а його сторінку в соцмережі зламали.

«Дорогі мої шанувальники, хочу повідомити вас про те, що моя сторінка в Instagram була взломана, але за допомогою команди спеціалістів я зміг успішно відновити доступ до свого облікового запису», — написав він у «сторіз».

У дописі Іво Бобул заявив, що не вважає себе винним, тому вибачатися має «інша сторона конфлікту».

«Щодо конфлікту. Мене було облито брудом. Я не відмовляюся від своїх слів. Я людина свідома і з принципами. Прикро, що сказане було перекручено і підло вирвано з контексту. Тут немає моєї вини. Звичайно, інтерв'ю було неприємним, я розчарований тим, як все склалося. Дехто дозволив собі маніпулювати мною задля так званого „гайпу“. Взагалі вважаю, що приносити вибачення має інша сторона конфлікту», — написав співак.

Як писали «ФАКТИ», раніше Іво Бобул різко висловився про співачку Катерину Павленко з гурту Go_A, який представляв Україну на «Євробаченні».

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