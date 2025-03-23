«Вночі прилетіло. З нами все добре»: будинок, де живе відомий український актор, постраждав внаслідок атаки дронів на Київ

Під час нічного удару дронів ворога по столиці 23 березня постраждав і будинок відомого українського актора Андрія Ісаєнка.

Він з родиною проживає у житловому масиві «Березняки» (Дніпровський район).

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Андрій Ісаєнко в образі лицаря. Фото — скріншот відео

«Сьогодні вночі прилетіло в наш будинок. З нами все добре. Але є загиблі і постраждалі. Березняки відкрили банку для допомоги постраждалим. Тож якщо є можливість долучайтесь!» — написав Ісаєнко у Facebook, перепостивши відповідний заклик своїх колег по сцені.

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Андрій Ісаєнко (народився 1986 року у Запоріжжі) — заслужений артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. Працює у Київському академічному Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. Знімався у фільмах «Кіборги», «Дивізіон надії», серіалі «Нюхач» та ін.

Нагадаємо також про обстріл Києва на початку березня, коли у своєму будинку згоріли відома журналістка та її чоловік-нейрохірург.

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