У Києві постраждали багатоповерхівки та є загиблі внаслідок нічної атаки дронів ворога (фото, відео)

Під час чергової російської атаки «шахедами» на Київ в столиці на кількох локаціях виникали пожежі. На жаль, є жертви та поранені.

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Як повідомили в КМВА, наразі відомо про трьох загиблих, серед яких чоловік та його п'ятирічна донька. Ще 10 людей постраждали. Найменшому постраждалому лише 11 місяців.

Співробітники надзвичайної служби гасили пожежі у п'яти районах столиці.

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Так, у Подільскому районі збитий БпЛА впав у промзоні, обійшлося без руйнувань. Також надзвичайники погасили пожежу на 20 поверсі житлового будинку.

В столиці уламки дронів спричинили пожежі в житлових будинках. Фото ГСЧС

В Дніпровському районі горіли верхні поверхи 9-поверхівки та були пошкоджені квартири на 6 повеху 16-поверхового будинку. Також уламки дронів-камікадзе пошкодили будівлі закладу громадського харчування.

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В Голосіївському уламки поцілили у чотириповерхову офісно-складську будівлю, на площі 2000 кв. м зайнялася пожежа.

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Наслідки атаки ворога з повітря ліквідовували у п'яти районах столиці. Фото ДСНС

У Деснянському районі уламки впали у лісопарковій смузі, а у Шевченківському — в житловому кварталі, пошкоджено 6 автомобілів.

У Києві під час нічної атаки пошкоджені багатоповерхівки в кількох районах міста. Фото МВС

Повітряна тривога в Києві тривала понад 5 годин.

За даними ДСНС, напередодні увечорі уламки «шахеда» впали на території одного з підприємств у Броварському районі Київщини — пожежу ліквідували о 01:08. На місці працювали 28 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС. Жертв та постраждалих немає.

Під ;Києвом пожежа виникла на території підприємства. Фото ДСНС

А в Бучанському районі травми отримали двоє людей — мешканці села Крюківщина. Також уламки дронів пошкоджені три приватні будинки.

В Бучанському районі Київщини пошкоджині приватні будинки. Фото ДСНС

На Київщині уламки дронів травмували двох людей. Фото ДСНС

Очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник уточнив, що травмовані — жінка 1997 року народження та чоловік 1976 року народження.

«Попередньо у постраждалих незначні травмування уламками та гостра реакція на стрес. Необхідна медична допомога надається. Ще один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі», — зазначив він.

В командуванні Повітряними силами ЗСУ повідомили, що під час атаки ворог застосував 147 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів, які заходили на українську територію з Міллерово, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська (рф) та Приморська (ТОТ Запорізької області).

Причому більшість з них були саме «шахедами» — щонайменше 122 одиниці. Дронів-імітаторів було, відповідно, 25 одиниць.

Наразі підтверджено збиття 97 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, заході та в центрі країни. 25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Раніше керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповідав про нову тактику ворога. Так, росіяни для атаки зосереджують велику кількість дронів-камікадзе, аби перевантажити ППО. Також дрони почали заходити на міста на великій висоті — до двох кілометрів. Там вони недоступні для стрілкової зброї. А потім «шахеди» різко знижуються, заходячи на ціль.

Фото ДСНС

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