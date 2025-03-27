Стрільцям піде на користь зустріч із друзями, а Рибам — відпочинок на природі: гороскоп на 28 березня

Астрологи, які раніше розповіли, які знаки Зодіаку стануть багатшими у квітні, розробили прогноз на 28 березня, інформує ТСН.

Козоріг

Козерогам можна укладати лише детально продумані угоди. Інакше можна буде отримати неприємні збитки.

ВІДЕО ДНЯ

Водолій

Водоліям, щоб побороти поганий настрій, треба буде перемикатися з одного виду діяльності на інший. Наприклад, можна чередувати роботу та хобі.

Риби

Рибам за найменшої нагоди треба вирушити за місто, адже свіже весняне повітря покращить самопочуття та бадьорість духу.

РЕКЛАМА

Овен

Овнам треба витрачати гроші з максимальною обережністю. В цей день треба купувати лише справді потрібні речі.

Телець

Тельцям варто відмовитись від недобрих побажань на адресу інших людей, навіть у думках, адже зло обов'язково повернеться бумерангом.

Близнюки

Близнюкам варто утриматися від пліток, лихослів'я та інтриг на робочому місці, адже керівництву це дуже не сподобається.

РЕКЛАМА

Рак

Ракам не треба переживати через неприємності у особистій та професійній сфері. Адже вони стануть причинами позитивних змін.

Лев

Левам день підійде для будь-яких фінансових операцій. Усі вони призведуть до фінансового успіху.

Діва

Дівам не варто спілкуватися з людьми на підвищених тонах, адже це може призвести до непередбачуваних наслідків.

Терези

Терезам не можна приймати спонтанних рішень в цей день. Треба все добре обдумати, зваживши всі «за» та «проти».

РЕКЛАМА

Скорпіон

Скорпіонів чекає день рідкісної працездатності, протягом якого вони зможуть зробити велику кількість різноманітних справ.

Стрілець

Стрільцям необхідно зустрітися з друзями. Це дозволить зняти напруженість та покращити настрій. Депресивний стан зміниться оптимістичним настроєм.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали фінансовий гороскоп на тиждень з 24 по 30 березня.

812

Читайте нас у Facebook