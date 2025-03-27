Підвищення зарплати та кар'єрне зростання: три знаки Зодіаку стануть багатшими у квітні

У квітні, коли Марс, Меркурій та Венера сприятимуть позитивним змінам у житті чотирьох знаків Зодіаку, три представники зодіакального кола матимуть відмінні шанси розбагатіти.

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Як пише Ukr.Media, це, зокрема, пов'язують з тим, что фінансова планета Меркурій з 7 квітня розпочне свій прямий рух.

Овен

Гороскоп на квітень для Овнів віщує знакові період, успішний у фінансовому плані. Так, Овни можуть просунутися ка'єрними сходинками чи отримати підвищену зарплатню. Варто зазначити, що більшість новин, пов'язаних із фінансами, для знака стануть неочікуваними. Варто зауважити, що більш вдалою для знака буде друга половина місяця, а от у першій можливі певні складнощі.

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Стрілець

Гороскоп на квітень для Стрільців передбачає успіх знаку в діловій сфері — квітень має стати вкрай продуктивним, але за одієї умови. Це — наполеглива праця знаку, який не стане бити байдики. Виграти у конкурентів Стрільці зможуть й через сприяння Меркурія, який надасть їхньому мисленню чіткості та швидкості.

Водолій

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Гороскоп на квітень для Водоліїв наголошує, що знак зможе добитися всього, чого тільки забажає. І це стосується не лише фінансів. Астрологи вважають, що успіх в одній із сфер може «потягнути» за собою позитивні зрушення й в інших царинах. Загалом в квітні на знак чекая маса позитивних подій.

Раніше астрологи назвали чотири знаки Зодіаку, які у середині весни 2025 року зможуть відкинути старе й «відродитися, ніби фенікс з попелу».

Фото Pixabay

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