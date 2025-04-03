Добігає кінця День Водяного Тигра, який відкрив великі можливості для тих, хто завзято йде до своєї мети. А тим часом тарологи вже склали свій прогноз на п'ятницю, 4 квітня.

ВІДЕО ДНЯ

Їхні висновки публікує популярний сайт.

ОВЕН — Сонце

Карта обіцяє успіх у всіх сферах життя — у кар'єрі, особистих стосунках та у зміцненні здоров'я. Можна приступати до нових проектів, приймати важливі рішення або просто насолодитися моментом.

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ТЕЛЕЦЬ — Четвівка жезлів

«Четвірка Жезлів» закликає до миру, нагадуючи, що оточуючі теж мають право на свою думку. Пам'ятаючи про це, намагайтеся зберігати спокій і не вступати в порожні конфлікти.

БЛИЗНЮКИ — Вежа

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День може стати переломним, адже карта, що випала, закликає позбутися всього зайвого — будь то непотрібні речі, токсичні стосунки або ж застарілі погляди. Тут важливо прислухатися до своєї інтуїції та не боятися змін.

РАК — Трійка Денаріїв

Карта наполегливо радить відкласти серйозні справи, підписання документів та ухвалення важливих рішень. Корисніше буде присвятити день відпочинку, турботі про своє самопочуття та підтриманню внутрішнього балансу. Дозвольте собі розслабитися і набратися сил перед новими викликами.

ЛЕВ — Місяць

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Вас попереджають про ілюзії та невизначеність, тому не варто поспішати з висновками. Робочі питання краще відкласти до завтра, зосередившись на врегулюванні особистих відносин, особливо з родичами.

ДІВА — Колесо Фортуни

Карта, що випала вам, говорить про те, що доля дає шанс вирішити давні проблеми і просунутися вперед. Несподіванки будуть лише приємними, а в особистому житті відбудуться сприятливі події. Головне — не прогаяти вдалий момент.

ТЕРЕЗИ — Закохані

Всесвіт подарує вам зустріч з особливою людиною, з якою у вас може виникнути глибокий зв'язок. Виявіть всю свою щирість, чарівність та дружелюбність — і успіх вам буде забезпечений.

СКОРПІОН — Дама Денаріїв

«Дама Денаріїв» вказує на ймовірність матеріальної винагороди (можливо, ви отримаєте премію) та приємних моментів у особистому житті (вечір може подарувати романтичну зустріч чи сюрприз від другої половинки).

СТРІЛЕЦЬ — Шістка Мечів

Карта попереджає про можливі складнощі у ділових переговорах або у сімейних справах. Щоб урегулювати конфлікти, доведеться докласти зусиль. Будьте терплячими — вирішення проблем обов'язково знайдуться.

КОЗЕРІГ — Зірка

«Зірка» закликає звернути увагу на знаки долі — вони можуть вказати на нові кар'єрні шляхи чи фінансові перспективи. Головне — не прогаяти шанс, який може стати ключовим для вашого майбутнього.

ВОДОЛІЙ — Відлюдник

Вам рекомендують відмовитися від суєти, відкласти справи та присвятити свій день роздумам. Час, проведений наодинці із собою, допоможе знайти відповіді на важливі питання та відновити внутрішній баланс.

РИБИ — Суд

Карта «Суд» говорить про необхідність розірвати старі зв'язки, позбавившись того, що більше не приносить користі, і заважає рухатися вперед. Зробивши нелегкий вибір, ви отримаєте нагороду у вигляді нових можливостей для особистісного зростання.

Також до вашої уваги — гороскоп від «ФАКТІВ» на квітень 2025 року для всіх знаків зодіаку.

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