Денис Комарницький, відповідальний за схеми із землею та нерухомістю у Києві від центральної влади, зміг виїхати за кордон лише за наказом «згори». Владі вигідно сховати Комарницького, щоб Комарницький не свідчив проти влади. Про це написав у своєму Telegram-каналі народний депутат VIII скликання Борислав Береза.

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«Людина, яка є головним схемщиком по Києву від влади, може розказати багато цікавого. Скільки він завозив в офіс щомісяця і кому. Хто кришував схеми. Хто давав потім вказівку врятувати рядового Комара. Хто в силових структурах керував операцією по вивозу Комарницького? Влада ховатиме Комарницького, щоб Комарницький не поховав владу», — написав Береза.

Екснардеп зазначає, що Дениса Комарницького вивозили співробітники різних силових органів, які підпорядковуються одній вертикалі влади. Тому лише представники цієї вертикалі могли організувати операцію з його вивезення за кордон.

«А вчора на засіданні Київради суспільство дізналося, що керівник фракції „Слуга народу“ Андрій Вітренко регулярно сидів на шкіряному диванчику в бізнес-офісі Дениса Комарницького, де схоже продавав голоси київських „слуг“ за потрібні питання земельного дерибану столичних ділянок», — додав він.

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Береза упевнений, що НАБУ також гучно почало розповідати про результати операції «Чисте місто» ще до вручення підозр або затримань фігурантів саме для того, щоб у Комарницького був час втекти.

«Саме цього й домагалася влада — щоб Комарницький зник за кордоном. Для цього по всій вертикалі силових структур було створено „зелений коридор“ для його втечі від Києва до Румунії, а звідти до Австрії. Чому саме до Австрії? Бо з цієї країни немає екстрадиції. Комарницького не видадуть, і він не свідчитиме проти влади», — пояснює екснардеп.

Раніше стало відомо, що люди Комарницького у Київраді — члени земельної комісії від «Слуги народу» — задекларували елітні будинки, ділянки та автівки на мільйони, які придбали за минулий рік.

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