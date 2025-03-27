Законспірований виїзд: стало відомо, як Комарницький перетнув держкордон та опинився у Відні

Колишній депутат Київміськради Денис Комарницький, якого правоохоронці підозрюють у створенні та управлінні злочинною організацією з метою заволодіння землею у столиці, покинув територію України. Зокрема, журналіст-розслідувач «Української правди"(УП) Михайло Ткач зустрів Комарницького за кордоном, у Відні.

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Ба, більше! Від джерел у правоохоронних органах журналісту стало відомо, як саме Комарницькому вдалося перетнути кордон та хто йому допомагав. Ткач на своїй сторінці у соцмережі оприлюднив цитати з протоколу допиту в СБУ товариша Комарницького Юрія Довгаленка.

«10.02.2025 близько 18-ї години у месенджері Signal мені зателефонував мій товариш Комарницький Д.С. та повідомив мене про необхідність вибути у західному напрямку країни у зв’язку з проблемами, пов’язаними з кримінальним переслідуванням НАБУ. Пізніше Комарницький повідомив мені, що він в подальшому бажає перетнути державний кордон України для переховування. Також Комарницький повідомив, що всі дії по його перевезенню на захід України необхідно виконати якнайшвидше, допоки його офіційно не оголосять у розшук», — цитує Ткач протокол допиту Довгаленка.

Довгаленко також повідомив слідчим, як Комарницький перетнув кордон.

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«Коли ми забрали Комарницького Д.С. та почали рух у напрямку м. Хуст, останній повідомив нам, що до м. Хуст попереду нас також їхатиме камуфльований автомобіль, з табличкою „200“ під лобовим склом, який уже виїхав раніше. Протягом усього нашого пересування основна задача „Тойота Ленд Крузер 200“ полягала в тому, щоб повідомляти про наявність на маршруті блокпостів, а також у разі наявності таких — повідомляти про те, чи здійснюється на них перевірка на предмет наявності у транспортних засобах Комарницького Д.С., якого на той час розшукувало НАБУ, про що навіть неодноразово повідомляли ЗМІ», — цитує Ткач Довгаленка.

Фото "Української правди"

За словами товариша Комарницького, «рухаючись у зазначеному складі та у зазначеному напрямку, «Тойота Ленд Крузер 200» їхала попереду від нас на відстані близько 30 кілометрів, виконуючи завдання з розвідування обстановки. Перед ними їхав зазначений камуфльований автомобіль для «перестраховки».

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Як пише Ткач, особливість ситуації полягає в тому, що, перебуваючи вже на Закарпатті, Довгаленко представлявся поліцейським співробітником СБУ та показав службове посвідчення гласного позаштатного працівника оперативного підрозділу Служби безпеки України.

«У порятунку Комарницького, за даними співрозмовників „УП“ серед правоохоронців, брали участь чотири особи з посвідченнями СБУ, двоє співробітників Управління стратегічних розслідувань Закарпатської області та один тамтешній депутат», — пише Михайло Ткач.

Нагадаємо, на початку лютого НАБУ і САП провели обшуки у Комарницького. Його ім’я неодноразово фігурувало у скандалах, пов’язаних із непрозорими забудовами та розподілом міських ресурсів.

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Під час обшуків у будинку Комарницького було знайдено понад 7 мільйонів доларів готівкою. При цьому сам ексчиновник від правосуддя переховувався на території України, доки у березні журналісти не помітили його у столиці Австрії.

Сам Комарницький називає сюжети Ткача замовними. Він звинуватив журналіста у назаконному стеженні за його родиною. За словами Комарницького, операція «Чисте місто», в межах якої на нього чиниться тиск як на адвоката, не має нічого спільного з правоохоронною діяльністю чи боротьбою з корупцією.

«Це виключно спроба репресивного захоплення центральної влади Києва як останньої фортеці демократії в країні. Саме з цим і тільки з цим пов’язані намагання навісити негативний образ київській владі і розбалансувати роботу Київради і КМДА шляхом силового і медійного тиску на людей, які там працюють», — написав Комарницький у соцмережі.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», журналістка та блогерка Альона Яхно розповідала, що під час обшуків у помешканні Комарницького були вилучені аудіозаписи, зроблені у 2019 році у віп-залі одного із столичних ресторанів. На записах, ймовірно, могли бути зафіксовані «цікаві розмови» за участі високопосадовців з Офісу президента та «Слуги народу».

Фото з відкритих джерел

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