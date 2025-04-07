Небесні світила стверджують, що сьогодні Дівам не варто сумніватися в правильності обраного курсу, а Ракам потрібно рухатися вперед до намічених цілей.

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А чого чекати до кінця цього тижня, до 13 квітня, йдеться у розкладі за картами Таро, який зробив відомий мольфар Макс Гордєєв, пише українське видання.

Овен (21 березня — 19 квітня) — Карта Таро: Імператор

Овнам доведеться взяти відповідальність не тільки за себе та діяти твердо, але розважливо. Цей тиждень ідеально підходить для того, щоб ухвалити стратегічне рішення. Не втрачайте впевненість, плануйте свої дії.

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Телець (20 квітня — 20 травня) — Карта Таро: «Дев'ятка Жезлів»

Тиждень для Тельців буде виснажливим. Вас можуть перевірити на міцність, але здаватися зарано. Потрібно не допускати емоційного вигорання та не дозволити старим страхам зупинити вас перед останнім кроком.

Близнюки (21 травня — 20 червня) — Карта Таро: «Шістка Кубків»

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На Близнюків чекають несподівані повернення з минулого, які можуть вплинути на сьогодення. Цей тиждень сприятливий для зцілення від старих емоцій та переоцінки цінностей, що сформували вас.

Рак (21 червня — 22 липня) — Карта Таро: «Справедливість»

Ракам, можливо, доведеться розв’язати юридичні або етичні питання. Не поспішайте — дії мають бути зваженими. Відповідальність, об’єктивність і врівноваженість допоможуть знайти правильне рішення.

Лев (23 липня — 22 серпня) — Карта Таро: «Вісімка Пентаклів»

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У Левів тиждень кропіткої праці та інтенсивного навчання. У деталях ховається ваша сила. Зосередьтеся на одній справі. Результати будуть неперевершені.

Діва (23 серпня — 22 вересня) — Карта Таро: «Паж Мечів»

Діви можуть дізнатися щось важливе або помітити деталь, яка змінить усе. Але потрібно бути обережними з оточенням, уникати пліток або надмірної недовіри. Краще спочатку зібрати більше фактів, а потім діяти.

Терези (23 вересня — 22 жовтня) — Карта Таро: «Десятка Мечів»

Терези на порозі так званого визволення. Йдеться про те, що не має більше сили, яка б впливала на вас. Старий цикл завершується, щоб ви нарешті зняли тягар. Довіртеся процесу очищення.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) — Карта Таро: «П'ятірка Жезлів»

Скорпіонам доведеться змагатися, відстоювати власні позиції. Цей виклик вам на користь, він загартовує. Головне діяти стратегічно, щоб витримати тиск і не втратити себе.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня) — Карта Таро: «Паж Пентаклів»

Стрільці на шляху до матеріального або практичного результату. Вас можуть чекати пропозиції, які здаються дрібними, але це початок чогось значущого й велико. Не ігноруйтежодного шансу.

Козоріг (22 грудня — 19 січня) — Карта Таро: «Вежа»

На Козорогів чекають раптові події й навіть потрясіння. Прийміть це як шанс почати нове життя, хоча спочатку це буде болісно. Ви на порозі нового етапу, справжній фундамент якого зароджується вже зараз.

Водолій (20 січня — 18 лютого) — Карта Таро: «Туз Кубків»

Водоліїї відчують емоційне оновлення, внутрішню чистоту. Не стримуйте емоції — дозвольте собі радіти, плакати, любити. Це чудовий період для зцілення та руху вперед.

Риби (19 лютого — 20 березня) — Карта Таро: «Шістка Мечів»

Для Риб — вихід зі складної ситуації та рух уперед, до своєї мети. Це може бути подорож або переїзд. Попереду на вас чекає спокій, відчуття, що все йде за планом й буде тільки покращуватися.

А про що йдеться у східному гороскопі на тиждень, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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