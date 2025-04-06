Фахівці у галузі Східних гороскопів склали прогноз на наступний тиждень (з 7 по 13 квітня). У цей період можливі значні зміни, які зможуть вплинути на звичний перебіг подій, пише slovofraza.com.

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Щур

Щурам важливо взяти на себе відповідальність за свої вчинки. Тільки так вони зможуть стати мудрішими та успішнішими. Їм важливо навчитися самим піклуватися про себе.

Бик

Бикам варто приділити увагу внутрішнім переживанням. Настав час відпустити хворобливі спогади про минуле і відкрити себе новому.

Тигр

Тиграм потрібно присвятити час роботі, бізнесу та пошуку себе. Їм краще займатися тими заняттями, які приносять задоволення.

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Кролик

Кролики в цей період будуть особливо сприйнятливими до критики. Їм слід бути обережними у виборі джерел інформації, оскільки можна зіткнутися з брехнею.

Дракон

Драконам не варто займатися самокопанням. Також не варто витрачати гроші на статусні речі, оскільки це може призвести до порожніх витрат. Краще витратитись на подарунки для близьких.

Змія

Зміям треба бути діяльними. Якщо вони не будуть лінуватися, то на них чекає успіх у вигляді великих доходів і визнання. Їм важливо взяти ініціативу до своїх рук.

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Кінь

Коням слід проявити максимальну обережність цього тижня. Вони можуть зіткнутися із зрадою, пов'язаною із заздрістю. Для них головне зберегти спокій.

Коза

Козам важливо в цей період частіше дослухатися до свого внутрішнього голосу, адже інтуїція Кіз буде особливо гострою. Цього тижня вона проявиться раптово.

Мавпа

У Мавп настане світла смуга. Відносини з людьми покращаться. Для них настав час усвідомити, чого їх навчили колишні випробування.

Півень

Півням потрібно терміново розставити пріоритети та зрозуміти, які справи є головними, а які можуть зачекати. Не варто братися за все одразу.

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Собака

Собакам важливо не наживати нових ворогів. Їм треба проявляти дипломатичність і добре думати, перш ніж щось зробити чи сказати. Поспіх може лише нашкодити.

Свиня

Свиням необхідно зосередитися на захисті своїх активів та навчитися цінувати час. Потрібно давати відсіч тим, хто спробує підірвати їхню репутацію.

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий астролог Людмила Булгакова склала гороскоп на квітень 2025 року для всіх знаків Зодіаку. За словами Людмили, місяць виявиться вдалим для більшості з них, а свою увагу варто зосередити на особистому житті та родині.

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