Колишній голова податкової Насіров не з'явився до суду і пішов служити до ЗСУ

Ексголова податкової Роман Насіров мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів у кримінальній справі, яку розслідує НАБУ.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією громадської організації Transparency International Ukraine, 9 квітня Роман Насіров не прибув на засідання у ВАКС.

Його захист повідомив, що Насіров був призваний до лав ЗСУ під час мобілізації, тому не може прибути до суду.

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«У випадку, якщо провадження щодо мобілізованого обвинуваченого зупиняється, строк давності притягнення до відповідальності продовжує спливати. Строк давності в газовій справі Насірова спливає менше ніж за рік, через що Насіров може уникнути відповідальності», — йдеться у повідомленні Центру протидії корупції.

Повідомляється, що наступне засідання по справі Насірова заплановане на 11 квітня.

Нагадаємо, Насіров — фігурант «газової справи», пов’язаної з екснардепом Олександром Онищенком.

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Колишній голова ДФС, на думку обвинувачення, видав незаконний наказ про відтермінування рентної плати за користування надрами. У зв'язку з цим держава зазнала близько 2 млрд грн збитків.



Справу екснардепа Олександра Онищенка почали розслідувати ще у 2015 році. За версією НАБУ, Онищенко організував схему з продажу газу ДП «Укргазвидобування» підконтрольним компаніям на фіктивних біржах за заниженими цінами. Ті продавали газ споживачам за цінами ринку, а працювала схема на різниці вартості — таким чином організатори заробляли, а держава отримала збитки.

Також Роман Насіров обвинувачується в отриманні хабаря у 722 млн грн. У цій справі продовжують досліджувати докази.

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