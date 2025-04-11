Згідно прогнозів східних астрологів, а також виконавців Dibrova, XSERGO, MOLODI та деяких інших артистів, сьогодні, в День «собаки-відпочиваки», всім варто бути стриманими у бажаннях.

ВІДЕО ДНЯ

А чого очікувати від дня завтрашнього, радить Таро-прогноз, який публікує спеціалізоване видання.

ОВЕН — «Маг»

Овнів чекає день, наповнений енергією реалізації та творення. Сьогодні ви зможете з легкістю втілити в життя раніше задумані плани, особливо ті, які здавалися важкодосяжними. Ваше слово буде вагомим, а ідеї знайдуть підтримку в оточуючих. Важливо діяти впевнено, але не поспішаючи — зайвий поспіх може порушити тонкий баланс.

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Порада карт. Слухайте інтуїцію: вона завтра буде особливо влучною. Використовуйте магію моменту, щоб закласти основу майбутніх перемог.

ТЕЛЕЦЬ — «Четвірка Жезлів»

Завтрашній день може принести Тельцям як радість, так і певну втому. Робочі обов'язки можуть накопичуватися, викликаючи відчуття перевантаження, що негативно позначиться на настрої та здоров'я. Постарайтеся не перестаратися і дайте можливість розслабитися. Зверніть увагу на харчові звички — уникайте переїдання та гострих страв.

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Порада карт. Завтра вам краще зосередитися на затишку, близьких та маленьких радощах. Вечір ідеально підійде для спілкування з тими, хто вам дорогий.

БЛИЗНЮКИ — «Вежа»

День може початися з несподіванок, які змусять вас переглянути свої плани. Можливо, вам запропонують змінити роботу або взяти на себе нову роль, що спочатку спричинить тривогу. Однак карта «Башти» несе не лише руйнування, а й звільнення від обмежень.

Порада карт. Завтра вам не потрібно панікувати: те, що здається хаосом, згодом може стати шансом. Зберігайте спокій і не бійтеся змін — вони можуть стати поштовхом до зростання.

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РАК — «Двійка Пентаклів»

Ракам завтра важливо зберігати гнучкість мислення та вміння підлаштовуватися під обставини. Плани можуть змінюватися, і не все піде наміченим шляхом, але це не привід для тривоги. Навпаки, несподівані повороти можуть спричинити кращий результат, ніж ви припускали.

Порада карт. Частіше посміхайтеся, навіть якщо на душі неспокійно — внутрішня рівновага допоможе вам впоратися з усіма завданнями. Не забувайте приділяти увагу собі та своїм потребам.

ЛЕВ — «Сонце»

Для Левів день обіцяє стати джерелом радості та тепла. Зірки та карти радять не відмовлятися від відпочинку заради роботи — зараз особливо важливо відновити сили. Віддайте перевагу прогулянкам, часу з сім'єю або творчим заняттям. Ваша енергія заразлива, і ви легко привернете до себе позитивних людей.

Порада карт. День пройде в гармонії, якщо ви дозволите собі щиро насолоджуватися моментом і не гнатиметеся за результатами.

ДІВА — «Закохані»

Завтрашній день для Дів може стати моментом доленосної зустрічі чи важливого рішення у сфері почуттів. Ваша чарівність та легка поведінка допоможуть налагодити стосунки та заручитися підтримкою як у особистих, так і професійних справах. Не бійтеся бути відкритими та робити перший крок.

Порада карт. Завтра у вас цілком можлива ситуація вибору, особливо між розумом та серцем — довіртеся внутрішньому голосу. Кохання, навіть у найлегшій формі, стане вашим джерелом натхнення.

ТЕРЕЗИ — «Відлюдник»

Терезам завтра рекомендується усамітнення або хоча б власний підхід до вирішення життєвих питань. Зверніть увагу на своє здоров'я — і фізичне, і емоційне. День ідеальний для внутрішньої роботи, детоксу, медитації чи просто відпочинку від суєти.

Порада карт. За можливості зменшіть спілкування і займіться тим, що давно відкладали. Саморозвиток, читання, спокійна прогулянка — все це наповнить вас енергією та ясністю.

СКОРПІОН — «Паж Кубків»

День для Скорпіонів може бути емоційно насиченим і навіть трохи вразливим. Карта закликає до відкритості та щирості, особливо у відносинах. Можливі несподівані витрати, тож краще виявити обережність у фінансах. Намагайтеся більше слухати, ніж говорити, та уникайте маніпуляцій — ваших та чужих.

Порада карт. Виявивши м'якість та емпатію, ви зможете поглибити зв'язки з близькими людьми. Завтра вам важливо бачити в інших відображення власних бажань.

СТРІЛЕЦЬ — «Колесо Фортуни»

«Колесо Фортуни» обіцяє Стрільцям день надзвичайних здібностей. Події будуть розгортатися стрімко, і ви опинитеся у потрібний час у потрібному місці. Особливо успішно йдуть справи, пов'язані з колективною роботою та переговорами. Сприятливий день і для подорожей, зміни обстановки або започаткування нового проекту.

Порада карт. Завжди пам'ятайте: все змінюється, і важливо не прогаяти момент, коли колесо повернеться на вашу користь.

КОЗЕРІГ — «Верховна Жриця»

Завтрашній день для Козерогів може початися напружено, з обговорень та вирішення серйозних питань. Однак ближче до обіду ситуація стабілізується, і ви зможете дозволити собі розслабитись. Карта «Верховної Жриці» нагадує, що не все сьогодні потрібно вирішувати логікою — довіртеся інтуїції.

Порада карт. Увечері рекомендується відпочити, поміркувати чи зайнятися чимось творчим. Сни цієї ночі можуть мати важливе послання.

ВОДОЛІЙ — «Зірка»



Водолії завтра зможуть відчути приплив надії та натхнення. Карта «Зірки» вказує на відновлення після важкого періоду та появу віри у краще. Ранок ідеально підійде для планування, візуалізації цілей та простих задоволень. Подумайте, що справді робить вас щасливими, і зробіть крок у цьому напрямку.

Порада карт. Ви ближчі до виконання бажання, ніж думаєте. Вірте в диво — воно поряд.

РИБИ — «Королева Пентаклів»

У Риб завтра буде активний день, наповнений справами, які вимагають концентрації та зусиль. Можливі невеликі труднощі, проте вони не стануть перешкодою, якщо ви підійдете до завдань із практичністю та завзятістю. Головне — не перенапружуватися і не дозволяти роздратування брати гору.

Порада карт. Порадуйте себе в кінці дня — авіть невелика радість допоможе відновити сили. І ви впораєтеся з усім запланованим.

І звісно нікому не забороняється мріяти не просто про добрий заробіток, але й про справжнє багатство, яке вже очікує на когось у найближчі 30 днів.

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