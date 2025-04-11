День Собаки-«відпочиваки» 11 квітня: на кого чекає радість та задоволення

На думку традиційних астрологів, сьогоднішній день вирізняється нерівним емоційним тлом, через яке перепади настрою відчують навіть люди зі стійкою психікою.



Водночас знавці Східної астрології стверджують, що сьогодні — день Металевого Собаки, якого часто називають «Собакою-відпочивакою» через небажання робити зайві рухи та спроби.



«Металевий Собака ступає на землю мовчки, але його присутність відчувається у кожному русі вітру. Це день, коли вірність, честь і твердість стають вище емоцій та прагнень. Собака не полює — він охороняє, і тому весь світ стає трохи стриманішим, трохи обережнішим, трохи чеснішим. Сьогодні рішучість панує над хаосом, а слова важать більше за срібло. Усі, хто звик хитрувати, сьогодні натраплять на стіну, яку не обійти. Зате тим, хто діє відкрито й не зраджує власних принципів, Металевий Собака-відпочивака відкриє двері крізь залізну тишу», — вважають східні мудреці.

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Сьогоднішній день спонукає до стриманості у всьому — і в радості, і в роздратуванні. Подарунки цього періоду приходять пізніше, як винагорода за самовладання. Не варто міряти шлях грошима або похвалою — істинна цінність прихована у вчинках без свідків.

А тим, хто сумнівається у цінності подібних порад, можна порадити послухати кілька повчальних історій. Одна з них — про те, як хлопець закохався в робітницю автосервісної майстерні, а потім дізнався, що вона — колишня учасниця «Кварталу», тому не зможе його полюбити.

Звичайно, така «нестриманість у почуттях» закінчилась тим, що хлопець відпустив «майстриню» на всі чотири сторони, і попрохав більше його не спамити.

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Ще одна історія — від відомого гурту «Молоді» про те, як молодий чоловік звик бігати щоночі до дівчини зі своїми проблемами, але тепер змушений жалібно «підвивати» на самоті, мріючи про любов на двох.

Більш чесно поступив герой іншої пісні, який шукав кохання по чужих містах, і раптово виявив, що його суджена живе у столиці — і тепер їм обом буде зручно зустрічатися.

Ще більш мудре рішення знайшов друг Віталія Лобача, який вирішив не «рискати» по інших областях, а, взявши приклад з Alena Omargalieva, запевнив свою дружину у тому, що вона — саме та, його єдина і незрівняна. І тепер ці двоє можуть зустрічатися у теплі і комфорті, та ще й весело пританцьовувати.

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Тому сьогодні, у день Собаки-«відпочиваки» обов'язково пощастить тому, хто стриманий у рухах і почуттях, і при цьому слухає сучасну музику з українських Telegram-каналів.

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