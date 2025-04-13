Левам — «Сонце», Козорогам — «Імператор», а Рибам — «Десятка Кубків»: Таро-прогноз на 14 квітня
У неділю, 13 квітня, деяким знакам зодіаку зорі не радили вирішувати серйозні питання, оскільки успішно вирішити їх не вдасться.
А про те, чого очікувати від зоряних комбінацій завтра, у перший день нового тижня, розповідає сайт видання УНІАН.
Овен — «Туз Жезлів»
В Овнів буде прекрасна можливість для нових починань. Вони відчують приплив енергії та натхнення. Це гарний день, щоб зробити перший крок до проєкту, про який ви мрієте.
Телець — «Дев'ятка Кубків»
На Тельців чекає приємна подія або виконання бажання. Дозвольте собі трохи відпочинку, використайте час на те, що приносить задоволення.
Близнюки — «Паж Мечів»
У Близнюків день спостережень і пошуку інформації. Але потрібно бути уважними до деталей і людей навколо. Можливі важливі новини, які підкажуть подальші кроки.
Рак — «Закохані»
Перед Раками може постати важливий вибір. Це може стосуватися особистого життя, стосунків або прийняття внутрішнього рішення. Прислухайтеся до своєї інтуїції.
Лев — «Сонце»
На Левів чекає світлий і позитивний день. Ви зможете відчути впевненість і гордість за себе. Вас відзначить керівництво та колеги.
Діва — «Сімка Пентаклів»
Дівам варто запастися терпінням. Не квапте події — всі ваші зусилля дадуть результат трохи пізніше. Спокійно виконуйте поточні справи.
Терези — «Шістка Кубків»
Терезам карти обіцяють день, наповнений приємними зустрічами з людьми з минулого. Це вдалий час для того, щоб відновити старі зв'язки.
Скорпіон — «Лицар Пентаклів»
Скорпіонам варто зосередитися на практичних справах. Це гарний день для роботи, фінансових питань і планування.
Стрілець — «Блазень»
Завтра перед Стрільцями відкриються нові можливості і несподівані перспективи. Не бійтеся пробувати щось нове.
Козоріг — «Імператор»
На Козорогів чекає день відповідальності і серйозних рішень. Важливо зберігати твердість і впевненість, не боятися брати на себе відповідальність.
Водолій — «Трійка Жезлів»
Водоліям варто зайнятися плануванням майбутнього. Це вдалий час для постановки цілей і обговорення планів.
Риби — «Десятка Кубків»
Це хороший день для створення затишку й спілкування з близькими. На роботі теж буде все йти за планом, керівництво оцінить ініциативу й наполегливість.
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