У неділю, 13 квітня, деяким знакам зодіаку зорі не радили вирішувати серйозні питання, оскільки успішно вирішити їх не вдасться.

А про те, чого очікувати від зоряних комбінацій завтра, у перший день нового тижня, розповідає сайт видання УНІАН.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — «Туз Жезлів»

В Овнів буде прекрасна можливість для нових починань. Вони відчують приплив енергії та натхнення. Це гарний день, щоб зробити перший крок до проєкту, про який ви мрієте.

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Телець — «Дев'ятка Кубків»

На Тельців чекає приємна подія або виконання бажання. Дозвольте собі трохи відпочинку, використайте час на те, що приносить задоволення.

Близнюки — «Паж Мечів»

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У Близнюків день спостережень і пошуку інформації. Але потрібно бути уважними до деталей і людей навколо. Можливі важливі новини, які підкажуть подальші кроки.

Рак — «Закохані»

Перед Раками може постати важливий вибір. Це може стосуватися особистого життя, стосунків або прийняття внутрішнього рішення. Прислухайтеся до своєї інтуїції.

Лев — «Сонце»

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На Левів чекає світлий і позитивний день. Ви зможете відчути впевненість і гордість за себе. Вас відзначить керівництво та колеги.

Діва — «Сімка Пентаклів»

Дівам варто запастися терпінням. Не квапте події — всі ваші зусилля дадуть результат трохи пізніше. Спокійно виконуйте поточні справи.

Терези — «Шістка Кубків»

Терезам карти обіцяють день, наповнений приємними зустрічами з людьми з минулого. Це вдалий час для того, щоб відновити старі зв'язки.

Скорпіон — «Лицар Пентаклів»

Скорпіонам варто зосередитися на практичних справах. Це гарний день для роботи, фінансових питань і планування.

Стрілець — «Блазень»

Завтра перед Стрільцями відкриються нові можливості і несподівані перспективи. Не бійтеся пробувати щось нове.

Козоріг — «Імператор»

На Козорогів чекає день відповідальності і серйозних рішень. Важливо зберігати твердість і впевненість, не боятися брати на себе відповідальність.

Водолій — «Трійка Жезлів»

Водоліям варто зайнятися плануванням майбутнього. Це вдалий час для постановки цілей і обговорення планів.

Риби — «Десятка Кубків»

Це хороший день для створення затишку й спілкування з близькими. На роботі теж буде все йти за планом, керівництво оцінить ініциативу й наполегливість.

Гороскоп на квітень 2025 року для всіх знаків зодіаку читайте на сайті «ФАКТІВ».

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