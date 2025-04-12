Левів чекає доленосне знайомство, а Дівам краще відмовитися від ухвалення важливого рішення: гороскоп на 13 квітня

Фахівці у галузі Східних гороскопів склали прогноз на наступний тиждень, а астрологи склали гороскоп на 13 квітня 2025 року, інформує ТСН.

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Козеріг

Козерогам не варто братися за вирішення серйозних питань, оскільки успішно вирішити їх не вдасться. Найкраще присвятити час відпочинку.

Водолій

Водоліям важливо прислухатися до внутрішнього голосу. Він допоможе знайти відповіді на всі питання, що хвилюють, і визначитися з життєвою стратегією.

Риби

Рибам потрібно присвятити день турботі про ближні та добрі справи. Це дасть їм можливість краще почуватися в моральному плані.

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Овен

Овнам потрібно обов'язково помиритися з другом, з яким вони посварилися через непорозуміння. Потрібно використати всі можливості для цього.

Телець

Тельцям цього дня варто добре думати, перш ніж щось зробити. Добро і зло, зроблені цього дня іншій людині, повернуться бумерангом.

Близнюки

Близнюкам потрібно дотримуватися емоційної рівноваги. Істерики цього дня можуть нашкодити їм самим, а не тим, хто їх образив.

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Рак

Ракам потрібно присвятити час генеральному прибиранню. Це допоможе їм досягти внутрішньої рівноваги і підняти настрій.

Лев

Левам можливо вдасться познайомитися з людиною, яка згодом відіграє важливу роль у їхньому житті.

Діва

Дівам потрібно перенести важливе рішення на інший день, оскільки цього дня їм за всього бажання не вдасться визначити, яке з них буде правильним.

Терези

Терезам потрібно звести до мінімуму спілкування з близькими, тому що будь-яка дрібниця може призвести до сварки. А примирення забере багато моральних сил.

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Скорпіон

Скорпіони будуть мати ідеальний день для того, щоб «закреслити» своє минуле та почати все з чистого аркуша. Для них головне — відмовитися від омани.

Стрілець

Стрільцям краще утриматися від спілкування навіть із найближчими людьми, оскільки дуже велика ймовірність взаємного нерозуміння.

Як писали «ФАКТИ», раніше відома астрологиня Людмила Булгакова склала гороскоп на квітень 2025 року для всіх знаків Зодіаку. За словами Людмили, місяць виявиться вдалим для більшості з них, а свою увагу слід зосередити на особистому житті та сім'ї.

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