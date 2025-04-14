Стрільцям не варто гнатися за «двома зайцями», а Рибам краще провести час на самоті: гороскоп на 15 квітня

Фахівці у галузі Східних гороскопів склали прогноз на поточний тиждень, а астрологи склали гороскоп на 15 квітня 2025 року, інформує ТСН.

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Козеріг

Козерогам важливо уникнути спокуси використовувати з корисливою метою інших людей. Інакше вони згодом пошкодують про свої дії.

Водолій

Водоліям не варто цього дня занурюватись у потік новин. У цей день таке заняття буде особливо неприємним.

Риби

Рибам краще провести час на самоті. В усамітненні, коли ніхто не відволікатиме, можна буде знайти відповіді на багато питань.

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Овен

Овнам не варто реагувати на неадекватну поведінку оточуючих. Їм краще зробити вигляд, що нічого не сталося.

Телець

Для Тельців дні сприятливі для фінансових операцій, зокрема оплати за комунальними рахунками, а також — для планування майбутніх витрат.

Близнюки

Близнюки можуть бути використані оточуючими для досягнення корисливих цілей. Їм не варто погоджуватись робити чужу роботу.

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Рак

Ракам потрібно продовжувати наполегливо йти до мети, яку вони самі собі намітили. Інакше вони можуть втратити дорогоцінний час.

Лев

Левам потрібно досягати будь-яких цілей виключно чесним шляхом. Використовувати обман категорично не можна, оскільки згодом правда вийде назовні.

Діва

Дівам рекомендується поповнювати запас позитивної енергії, що вичерпується, спілкуючись з маленькими дітьми і домашніми тваринами.

Терези

Терезам цього дня особливо важливо довіряти не словам, а справам. Цей підхід їх точно не підведе та допоможе дізнатися справжню сутність іншої людини.

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Скорпіон

Скорпіонам не варто розпочинати дискусії з людьми з іншими поглядами. Їм все одно не вдасться їх переконати, натомість настрій гарантовано зіпсують.

Стрілець

Стрільцям не варто хаотично хапатися то за одну, то за іншу справу. Краще скласти чіткий і скрупульозний план і діяти за ним.

Як писали «ФАКТИ», раніше відома астрологиня Людмила Булгакова склала гороскоп на квітень 2025 року для всіх знаків Зодіаку. За словами Людмили, місяць виявиться вдалим для більшості з них, а свою увагу слід зосередити на особистому житті та сім'ї.

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