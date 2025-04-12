Щурам потрібно довіритись інтуїції, а Півням — подбати нарешті про себе: східний гороскоп на тиждень 14 — 20 квітня

Фахівці у галузі Східних гороскопів склали прогноз на наступний тиждень (з 14 по 20 квітня). Завдяки цим рекомендаціям можна краще підготуватися до подій і уникнути багатьох труднощів, пише slovofraza.com.

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Щур

Щурам цього тижня допоможе внутрішня інтуїція. Їм особливо важливо прислухатися до себе в питаннях любові та особистих стосунків та діяти впевнено.

Бик

Для Биків тиждень буде вдалим для тих, хто наважиться втілити нові ідеї або запропонувати незвичайні рішення. Успіх посміхнеться представникам творчих професій.

Тигр

Тиграм варто зосередитися на майбутньому та відкинути минуле. Доля ставитиме перед ними непрості завдання, перевіряючи на міцність.

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Кролик

Кроликам важливо зберігати тверезий погляд на власні сили та можливості. Наразі не час для подвигів чи необдуманих кроків.

Дракон

Драконам настав час звільнити душу від образ і старих переживань. Їм немає жодного сенсу тягнути за собою тягар минулого, який заважає рухатися до нових вершин.

Змія

У Змій активність принесе плоди, якщо вона буде спрямована в потрібне русло і чергуватиметься з повноцінним відпочинком. Їм важливо не перевантажувати себе.

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Кінь

Коням найкраще в цей період розраховувати на власні сили та здібності. Звертатися за підтримкою можна лише з великою обережністю.

Коза

На Кіз чекає тиждень, насичений подіями та змінами. Оптимістичний погляд на те, що відбувається, допоможе перетворити ці зміни на щось корисне та перспективне.

Мавпа

Мавпам варто правильно вибирати напрямок своїх думок. Глибокі роздуми про минуле лише посилять почуття смутку та невизначеності.

Півень

Півням варто приділити більше уваги собі та своєму стану. Їм важливо дбати про власні потреби та інтереси та уникати надмірних конфліктів з оточуючими.

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Собака

Для Собак це слушний час для того, щоб впевнено рухатися вперед. Їм важливо залишатися активними, не втрачати віри в себе і прагнути покращення.

Свиня

На Свиней чекає тиждень, сповнений випробувань. Вони можуть подолати ці труднощі, якщо підійдуть до них з рішучістю. Їм важливо активно займатися вирішенням поточних завдань.

Як писали «ФАКТИ», раніше відома астрологиня Людмила Булгакова склала гороскоп на квітень 2025 року для всіх знаків Зодіаку. За словами Людмили, місяць виявиться вдалим для більшості з них, а свою увагу варто зосередити на особистому житті та родині.

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