Росіяни скидають отруйні речовини з безпілотників: у ЦПД підтверджують

Росіяни, які регулярно обстрілюють Україну дронами, використовують для ударів по Україні дрони-камікадзе типу «Шахед», споряджені отруйними речовинами. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

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«Центр верифікував цю інформацію у спецслужб. Відомо, що в одному з БпЛА виявлена капсула з концентрованою бойовою отруйною речовиною „CS“ (іритант). Це високотоксична речовина подразнювальної дії. Ворожі БпЛА можуть розкидати капсули з отруйною речовиною з метою ураження людей. Натомість інформація, поширена деякими медіа, що самі корпуси російських дронів обробляються отруйними речовинами, не підтверджується», — йдеться у повідомленні.

В InformNapalm повідомили, що з декількох військових джерел отримали повідомлення, що рашисти наносять хімічні отруйні речовини на свої БПЛА типу Shahed 136/"Герань-2″, щоб наносити додаткову шкоду людям, які будуть підбирати уламки збитих дронів.

«Поки ми не маємо додаткових свідчень, що це дійсно має якесь масове явище, але рекомендація не торкатись уламків збитих дронів без попереднього аналізу їх на хімічну небезпеку — виглядає досить логічною. Бо на росії вже давно діють цілі інститути, що розробляють бойові отруйні речовини. І навіть російські спецслужби, що діють за кордоном, полюбляли їх використовувати для особливо збочених способів вбивства противників путіна», — йдеться у повідомленні.

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В InformNapalm не виключили, що рашисти періодично запускають різними каналами дезінформацію про свої бойові спроможності, щоб сіяти паніку.

«Тому закликаємо зважено і спокійно ставитись і до цієї, і до будь-якої інформації щодо їх нових тактик. Та обережність не буде зайвою, бо наш ворог дійсно йде на будь-які заборонені гуманітарним правом та міжнародними конвенціями способи, щоб вбити або скалічити як найбільше українців. Тому бережіть себе і не беріть до рук навіть уламків, що можуть виглядати безпечно», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», минулого року США звинуватили росію в порушенні міжнародної конвенції про заборону хімічної зброї — застосуванні хлорпікрину проти українських військ.

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Фото: InformNapalm

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