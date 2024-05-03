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Україна

росія застосувала хімічну зброю в Україні: США звинуватили агресора в порушенні міжнародної конвенції

15:29 3 травня 2024
хімічна зброя

США звинуватили росію в порушенні міжнародної конвенції про заборону хімічної зброї — застосуванні хлорпікрину проти українських військ.

«Використання таких хімічних речовин не є поодиноким випадком і, ймовірно, зумовлене бажанням російських сил витіснити українські війська з укріплених позицій і досягти тактичних переваг на полі бою», — йдеться у заяві Державного департаменту США, який запровадив санкції проти організацій, пов'язаних з російськими програмами з розробки хімічної та біологічної зброї, повідомляє Politico.

Хлорпікрин, який більше не дозволений для використання у військових цілях, є подразнювальною речовиною з властивостями сльозогінного газу і широко використовувався під час Першої світової війни як бойова отруйна речовина, згідно з даними американського Центру з профілактики та контролю захворювань (CDC).

росія здійснює повномасштабне вторгнення в Україну з лютого 2022 року, а в березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента росії путіна за військові злочини.

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«Сполучені Штати продовжуватимуть використовувати наявні в їхньому розпорядженні інструменти, щоб підірвати підтримку військово-промислової бази росії та обмежити використання рф міжнародної фінансової системи для продовження її війни проти України, — заявили у Держдепі. — Ми продовжуємо бути солідарними з росіянами, які прагнуть до більш демократичного майбутнього, і з українцями, які захищають свою батьківщину від російської агресії».

Раніше «ФАКТИ» писали про використання росіянами забороненої хімічної зброї проти ЗСУ.

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