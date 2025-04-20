Напередодні свята Воскресіння Ісуса Христа, яке цього року припало на неділю, 20 квітня, російський президент путін заявив про «великоднє перемир'я», яке триватиме з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня, з «гуманітарних міркувань».

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За його наказом ніби то мали зупинитися всі бойові дії. До речі, невдовзі після цього в Києві та області лунала повітряна тривога — в Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку, а моніторингові канали писали про ворожий БпЛА на лівому березі столиці.

А президент України Володимир Зеленський констатував, що на Курщину та Білгородську область «перемир'я» не поширювалося — там тривали бойові дії, а росіяни завдавали ударів.

«На частині напрямків на фронті також продовжує звучати російська артилерія, а не обіцянка тиші від російського керівника. Застосовуються російські дрони. На частині напрямків тихіше», — зазначив він та додав, що Україна діятиме «зеркально»: «Пропозиція 30-денної повної та безумовної тиші — на столі, відповідь повинні дати в Москві. Україна разом із нашими партнерами готова максимально конструктивно рухатись до миру, але потрібна відповідна готовність росії».

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Він також розповів про доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фротні. Так, станом на ранок 20 квітня на передової було зафіксовано 59 російських обстрілів і п’ять штурмових дій росіян. Зокрема, в ОТУ «Старобільськ» зафіксоване одне бойове зіткнення, в ОТУ «Донецьк» — три бойові зіткнення на Покровському напрямку та на Новопавлівському напрямку, на Запорізькому напрямку — одне в районі Степового. Також ворог продовжує застосовувати FPV-дрони. На Курщині фіксувалися російські артилерійські удари та застосування дронів.

«Наші воїни всюди відповідають так, як ворог на це заслуговує в конкретних бойових обставинах. Україна діятиме й надалі дзеркально. У період між 18:00 учорашньої доби та 00:00 сьогодні відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники», — зазначив він.

Володимир Зеленський підкреслив, що росіяни намагаються створити «загальне враження припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні». І додав, що пропозиція України подовжити режим тиші після Великодня залишається чинною.

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«Якщо зараз росія раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально — так, як буде з російського боку. Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів. Якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її і по закінченню великодньої доби 20 квітня надалі. Це й покаже справжні наміри росії, бо 30 годин достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри. Тридцять днів можуть дати миру шанс», — додав президент України.

А керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, як загарбники били по областя вже після оголошення «великоднєго перемир'я». Так, близько 18:00 — внаслідок влучання 8-ми ворожих FPV загорілись 7 квартир у багатоповерхівці в Дніпровському районі Херсона, 19:05 — російський дрон влучив у цивільне авто в Урожайному. Через годину ще один безпілотник атакував населений пункт. 19:12 — ворожий FPV вдарив по Станіславу. Чоловік, який отримав поранення під час атаки на Станіслав, помер.

«На жаль, ми не спостерігаємо жодного затишшя. Обстріли тривають і під ударом знову мирні мешканці», — додав очільник ОВА.

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Тим часом Wall Street Journal називає оголошене путіним «перемир'я» його «легкою дипломатичною перемогою». Заява господаря кремля пролунала після того, як американські високопосадовці пригрозили вийти з переговорів щодо припинення війни в Україні, якщо сторони не робитимуть кроків на зустріч. Видання наголошує, що таким чином росіяни спробували завадити американцям вийти з процесу та показали їм, що путін «хоче миру».

А в Європі, як і в Україні, до путінських заяв поставилися з пересторогою. Так, прессекретарка Єврокомісії Анітта Хіппер зазначила, що рф «має послужний список агресора» і що спочатку треба побачити «реальне припинення агресії і явні справи заради тривалого припинення вогню». «росія могла б зупинити цю війну будь-якої миті, якби реально захотіла… Ми продовжуємо підтримувати Україну заради тривалого, справедливого та всеосяжного світу», — цитує Хіппер ВВС.

Нагадаємо, що напередодні росія та Україна здійснили обмін полоненими. З російського полону на Батьківщину повернулися 277 українських захисників.

Фото — скріншот

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