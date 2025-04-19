Відбувся великодній обмін полоненими: додому повернулися 277 українців
У суботу, 19 квітня, відбувся великий обмін полоненими між Україною та росією. З російського полону повернулися 277 українських захисників, повідомив президент Володимир Зеленський.
«Наші вдома — одна з найкращих новин, які можуть бути. Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону», — написав він.
До своїх родин повернулися воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину.
Більшість з тих, кого вдалося повернути — це молодь після 2000 року народження. З полону повернулася також жінка-військовослужбовиця, яка перебувала в неволі з травня 2022 року.
«Дякую всім, хто зробив можливим це повернення наших людей. Особливо вдячний Обʼєднаним Арабським Еміратам за посередництво. Памʼятаємо про всіх, хто в полоні. Шукаємо кожного й кожну, хто може там бути. Маємо повернути всіх», — зазначив президент.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що 246 воїнів повернено в рамках обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном.
«Нинішній обмін є четвертим у цьому році та 63-м від початку повномасштабного вторгнення.
Тільки цього року з російської неволі вдалося повернути додому 596 українців в рамках обмінів та 53 захисника визволені поза обмінами», — йдеться у повідомленні штабу.
Станом на зараз від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини, серед яких як воїни, та і цивільні.
Нагадаємо, у березні в Україну повернулося майже 200 полонених, серед них — захисники «Азовсталі».210
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