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«Мають захистити за будь-яку ціну»: американський генерал назвав місто, захоплення якого означатиме перемогу росії у війні

14:51 20 квітня 2025
Веслі Кларк розповів, чому росіяни прагнуть захопити Одесу. Фото&nbsp;— скріншот

Одеса, яка часто зазнає російських ударів з повітря, залишається одним із наважливіших міст, яке окупанти все ще прагнуть захопити і яке ЗСУ варто защищати за будь-яку ціну.

Таку точку зору в ефірі програми «Студія Захід» на телеканалі «Еспресо» висловив генерал армії США та колишній командувач військами НАТО в Європі (1997 — 2000 гг) Веслі Кларк, пишуть novyny.live.

«Основні зусилля, ймовірно, як і раніше зосереджені на напрямках Запоріжжя, Херсона, Миколаєва з подальшим просуванням на Одесу. З російської точки зору захоплення Одеси означатиме завершення війни і фактичну перемогу», — зазначив він та додав, що Південна Пальміра залишається ключовою стратегічною точкою для України.

Генерал армії США наголосив, що в нинішніх умовах стратегічна оборона для України є надважливішим завданням, як і удари по російській логістиці.

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«Усе, що здатне підірвати логістичні можливості противника, є надзвичайно важливим і доцільним. Якщо вдасться порушити здатність Росії здійснювати операції з території Криму — через удари по залізничних сполученнях, мосту або інших маршрутах постачання — це значно ускладнить їхнє просування», — підкреслив він та додав: «Головне завдання — переконати путіна, що перемогти у цій війні військовим шляхом він не зможе».

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Фото — скріншот

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