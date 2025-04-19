Терористи з рф знову били по мирних містах: де вночі зафіксовано вибухи та працювала ППО

Росія продовжує невмотивовану агресію проти України. Так, у Харкові, який оговтується після російського удару балістикою з касетними набоями, вночі 19 квітня пролунав новий вибух.

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На той час в місті оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БПЛА.

Як повідомив на своєму каналі мер Ігор Терехов, відбулося влучання у приватному секторі Київського району. Подробиці наразі невідомі.

Перед цим Терехов озвучив загальну кількість постраждалих внаслідок ранкового удару балістики — 112 осіб, серед яких — 8 дітей (згодом за допомогою звернулися батьки ще однієї дитини — 12-річного хлопчика).

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Водночас вночі БПЛА атакували Запоріжжя, на місці прильоту сталася пожежа. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

«На місці працюють екстрені служби», — додав він.

По Одесі ворог спрямував «шахеди» після опівночі — о 01:23 у Повітряних Силах попередили про фіксацію руху групи безпілотників противника з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області, зокрема Чорноморська та обласного центру.

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За годину мер Одеси повідомив про вибухи у Пересипському районі.

А в небі Дніпропетровщини підрозділи ПвК «Схід» за ніч знищили 6 БпЛА. За уточненою інформацією, надвечір агресор скинув на Межівську громаду боєприпас з БпЛА, пошкодивши авто, а також КАБи — по Покровській громаді. Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, там зайнявся ліс, але вогонь швидко загасили. На ранок 19 квітня російська армія знову вдарила КАБами — по Новопавлівській громаді, понівечивши приватний будинок. Там теж сталася пожежа. А Нікопольщину ворог атакував ввечері та вночі із застосуванням артилерії й БпЛА.

Тим часом в небі над Сумщиною зенітники збили 6 ворожих БпЛА типу «Шахед», повідомили у Сумській ОВА.

Не припинялися бої і на лінії фронту. Зокрема, українські бійці «деактивували» за добу ще 1180 російських окупантів, загальні ж втрати ворога тільки в особовому складі з 24 лютого 2022 року перевищили 940 тисяч «вояків».

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Водночас у Генеральному штабі ЗСУ повідомили про знищення за добу 19 танків, 70(!) артилерійських систем та 111 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

У Повіряних Силах поінформували, що починаючи з 19:00 18 квітня виявили 95 засобів повітряного нападу противника — 8 ракет різних типів та 87 ударних БпЛА (безпілотників-імітаторів інших типів). Останні запускалися з Міллєрово, Курська, Приморсько-Ахтарська — рф, та з території окупованого Криму.

Станом на 09:00 було підтверджено збиття 33 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та країни. Ще 36 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Нагадаємо також про повітряну атаку ворога по Одесі напередодні — тоді було пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та складські приміщення. Були й постраждалі одесити.

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