Нещодавно вийшла програма знаменитої американської телеведучої Опри Вінфрі «Як соціальні медіа змінюють дитинство». Її співрозмовником став соціальний психолог, професор Нью-Йоркського університету Джонатан Гайт — автор книги-бестселера «Тривожне покоління». Основна ідея книги — необхідність переосмислити виховання дітей та повернути їм захопливе та веселе дитинство замість проведення часу за екраном ґаджета. Джонатан Гайт говорить про те, що діти стають дедалі більш залежними від технологічних пристроїв. За його словами, згідно зі статистикою, у США майже у 50 відсотків підлітків телефон постійно у руках, і, навіть коли вони розмовляють з кимось чи щось роблять, їхні думки у віртуальному світі. І ще факт, в який важко повірити: близько 40 відсотків дворічних дітей у США мають власний ґаджет. А пояснюється це досить просто: коли дитина занурюється в онлайн-світ, батьки відчувають себе вільними і можуть займатись своїми справами. На думку професора, ґаджети витісняють дитинство і можуть сприяти руйнуванню здібності концентруватися, сприяти виникненню депресивних станів. Сьогодні ж мова піде про фарфорові статуетки з побутовими сценками з життя дітей того часу, коли ґаджетів ще не було. В інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії вітчизняного фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про роботи, які вражають своєю самобутністю.

«Статуетка „Маленька господиня“ Світлани Голембовської зберігається у Національному музеї декоративного мистецтва України»

— Статистика щодо ґаджетів дійсно вражає, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Адже мова йде про здоров’я та здібності підростаючого покоління. Сьогоднішнім дітям навіть важко уявити, що колись ґаджетів не було. Українська порцеляна відтворює саме той період, коли дівчатка та хлопчики мали інші забави та заняття. Вони більше часу проводили на свіжому повітрі та у спілкуванні один з одним. Українські фарфористи створили одну з кращих у світі колекцій статуеток на дитячу тематику.

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— Які сюжети відтворюють побут того часу?

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— Статуетка «Маленька господиня» була представлена в жовтні 2007 року на виставці художнього скла «Квітка папороті» до 80-річчя від дня народження заслуженого художника України Світлани Голембовської у Національному музеї декоративного мистецтва України, де зберігається й нині. Ця декоративна скульптура не була в тиражі. Образ дівчинки, що підмітає підлогу, уособлює дитячу щирість, працьовитість і виховання у кращих традиціях. Фігурка виконана в реалістичній манері, з великою увагою до деталей. В декорі використані ніжні кольори, з акцентом на привабливу вишивку на сукні, червоні туфельки та позолочені деталі. Основа — округла, з позолоченим краєм, що надає статуетці елегантності. Маленька господиня вважає себе вже досить дорослою та прагне бути схожою на улюблену матусю. Дуже важливо навчати дітей бути охайними та працьовитими.

С. Голембовська. «Маленька господиня». Київський експериментальний кераміко-художній завод. 1957. Національний музей декоративного мистецтва України

— Краса!

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— А от статуетка «Дівчинка витирає рушником посуд», створена мисткинею Галиною Кломбицькою. Мисткиня тонко передає психологічний стан дівчинки, яка намагається виконувати роботу якісно. Посуд має бездоганно блищати. Дитина росте старанною та працьовитою.

Г. Кломбицька. «Дівчинка витирає рушником посуд». Одеса. 1955. Музей Одеського художнього училища ім. М. Грекова.

«Одна з моїх улюблених статуеток — композиція Валентини Покосовської «Дівчинка з півником»

— Чи знайшла тема дитячого дозвілля відображення у посуді?

— Так. Оформлення мисткинею Галиною Кломбицькою дитячого набору для сніданку добре вписується у загальний контекст розвитку декоративного мистецтва 1950-х років. У художньому оформленні тарілок та чашок ми бачимо побутові сценки з життя дітей: ігри, поливання квітів, миття посуду… Комплект включає чашку, глибоку й мілку тарілки, а також невеликий глечик. З посуду з картинками дітям завжди цікаво їсти. Усі предмети оздоблені відповідно до єдиної декоративної концепції. Стилістика відповідає тенденціям декоративно-ужиткового мистецтва післявоєнної доби, зокрема орієнтації на масове виробництво, яке вимагало лаконізму форм та декору.

Г. Кломбицька. Набір дитячого посуду для сніданку. Будянський фаянсовий завод. 1960-ті

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— Яка ваша улюблена робота?

— Одна з них — фігурка мисткині Валентини Покосовської «Дівчинка з півником». Вона зображує дівчинку в яскравій червоній сукні з білим фартушком на сільському подвір’ї. Дитина спостерігає за півником, якого, вірогідно, щойно погодувала зерном. Дитина, спілкуючись з природою, відкриває для себе світ. Порцелянова сценка — мов застигла ілюстрація з дитячої книжки або анімаційного фільму.

— Справді.

— А от ще одна чудова робота. З 1964 року Полонським заводом художньої кераміки широко тиражувалася статуетка митця Миколи Бобіка — фігурка дівчинки, яка годує козеня. Це зворушлива порцелянова історія про дитинство. Козеня тягнеться до дівчинки з довірою й ласкою.

М. Бобік. «Дівчинка годує козлика». В. 16. Полонський завод художньої кераміки. 1964. Хмельницький обласний краєзнавчий музей

Українські порцелянові статуетки на дитячу тематику зачаровують сюжетами. Можливо, й у вас вдома збереглась така фігурка… Порцелянові статуетки на тему дитинства створюють в оселі особливий затишок. Поєднуйте вінтажний декор із сучасним — це зараз модно у всьому світі. У тренді персоналізовані інтер’єри, у яких є чимало творів мистецтва, — картини, статуетки, вази… Стилісти радять оточувати себе речами, які радують. Адже дім — те місце, де людина відновлюється після роботи й почувається сама собою. Якщо у вас вдома є вінтажні статуетки, які дістались вам у спадок від батьків, дізнайтеся походження цих робіт. Можливо, це пам’ятний подарунок чи вдала покупка. Бажано знати, якою фарфоровою мануфактурою випущена статуетка та у якому році, хто її автор та яка історія створення роботи. Знайомте з такою інформацією дітей, їм буде цікаво та корисно це знати. Виховуйте їх естетами — коли діти виростуть, будуть вам вдячні.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Раніше колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк розповідала «ФАКТАМ» про великодній порцеляновий посуд, створений українськими митцями.

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

Фото у заголовку: В. Покосовська. «Дівчинка з півником». В. 17. Баранівський фарфоровий завод. 1956

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