«Півень у багатьох культурах є символом сонця, пробудження та початку нового»

— Великдень — одне з найулюбленіших свят християн, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — З надзвичайною ретельністю йде підготовка до нього у кожній родині. Неодмінним символом великого свята, одним з атрибутів української народної творчості є писанка. Її краса стала джерелом натхнення для створення українськими митцями святкових сервізів.

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Великодній порцеляновий посуд, створений українськими митцями, особливий. У центрі декоративної тарілки мисткині Олени Нестерової «Христос Воскрес» (фото у заголовку) зображена дівчина у традиційному українському народному вбранні. На ній вишиванка, плахта, у волоссі стрічки. Дівчина сидить верхи на великому яскраво розфарбованому півні, тримаючи в руках писанку. Позаду темно-синє небо з зірками, й це створює ефект чарівної ночі. Внизу — маленька хатинка, що додає колориту мальовничого українського села. Півень у багатьох культурах є символом сонця, пробудження та початку нового.

— Дуже колоритна робота.

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— По краю тарілки бачимо барвистий квітковий орнамент. А от ще одна робота Олени Нестерової «Святий Великдень», де зображені дівчина з кошиком крашанок та великодній заєць. Вони поспішають на свято. Святкову атмосферу передано яскравими образами та фарбами.

О. Нестерова. Тарілка «Святий Великдень». Лубни. 2001.

— Які сервізи були присвячені Великодню?

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— Порцеляновий чайний сервіз «Писанки» був виготовлений на Коростенському фарфоровому заводі у 1998 році. Його автори — відомі митці Микола Трегубов та Наталія Галушко-Аксьоненко. Чайний сервіз «Писанка» складається з чайників різних розмірів — доливного та заварника, великих чашок з блюдцями. Чайники мають класичну округлу форму з плавними вигинами, елегантними та м'якими. Кришка оформлена у вигляді купола, що додає композиційної завершеності. Орнамент натхненний українськими писанками та традиційним народним мистецтвом.

М. Трегубов, Н. Галушко-Аксьоненко. Чайний сервіз «Писанка». Коростенський ФЗ. 1998

Ці декоративні великодні яйця доповнюють порцеляновий чайний сервіз «Писанки».

М. Трегубов, Н. Галушко-Аксьоненко. Великодні яйця. Коростенський ФЗ. 1998

«Класичне поєднання білого, чорного та червоного характерне для українських вишитих рушників»

— А от сервіз «Писанка» Зінаїди Олексенко, — продовжує Людмила Карпінська-Романюк. - Це не лише чудовий вибір для повсякденного чаювання, а й стильний елемент святкового столу на Великдень. Створений у традиціях українського народного мистецтва та орнаменталістики, зокрема в дусі традиційної вишивки, він включає: чайник та цукорницю з кришкою, а також чашки з блюдцями. Колірна гама — класичне поєднання білого, чорного та червоного, характерне для українських вишитих рушників. Ми бачимо традиційні геометричні візерунки та стилізовані зображення оленя та птаха, які мають символічне значення в українському фольклорі та часто зустрічаються в народному мистецтві.

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З. Олексенко. Сервіз для чаю «Писанка». Полонський фарфоровий завод. 1989

— Який сервіз ваш улюблений?

— Чайний сервіз «Ера», виготовлений на Полонському фарфоровому заводі за дизайном мисткині Зінаїди Олексенко. Він є чудовим зразком українського художнього фарфору, що поєднує в собі естетику, традиції та високу якість виконання. Сервіз складається з чайника, чашки та блюдця, оформлених яскравими орнаментами, що нагадують писанкові мотиви та українську вишивку. Геометричні візерунки виконані в червоно-зелено-чорних кольорах, які часто використовуються в народному мистецтві. Каліграфічний надпис «Привіт з України» на корпусі чайника підкреслює сувенірний характер сервізу. Оригінальним є поєднання чайника та чашки у вигляді одного предмета, що додає функціональності.

З. Олексенко. Набори для чаю «Ера». Полонський фарфоровий завод. 2000

«Сервіруйте святковий стіл вінтажним тематичним посудом «

— Незвичайно!

— У давнину писанка служила оберегом. І сьогодні вважається, що вона несе щастя, достаток, добробут, захищає від зла. Писанка — це символ сонця, життя, безсмертя, любові та краси, весняного відродження, добра та радості. Отож, українські митці надихались цим атрибутом Великодня, створюючи свої роботи.

— Як декорувати оселю до свята порцеляною?

— Сервіруйте святковий стіл вінтажним тематичним посудом. Сміливо поєднуйте його із сучасним. Зараз це у тренді. Розмістіть між тарілками зі стравами невеликі статуетки кроликів та курчат, у вази поставте весняні квіти, гілочки верби чи квітучої яблуні. Такі дрібнички завжди створюють особливу атмосферу. Порцелянові писанки зробіть частиною сервірування великоднього столу. У центрі столу помістіть паску. Пригощайте рідних та близьких смачними стравами, приготованими з любов’ю. Створюйте для них незабутню атмосферу свята. Мине чимало років, виростуть діти й будуть згадувати ці моменти у родинному колі як найкращі.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя! До речі, до Великодня у музеї почали готуватися заздалегідь. У розділі тематичних експозицій гостей чекають роботи, створені за мотивами біблійних сюжетів, а також яйця, прикрашені дивовижно гарними квітами, серед яких затишно розмістилися, наче живі, звірята.

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

Фото у заголовку О. Нестерова. Тарілка «Христос Воскрес». Лубни. 2001.

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