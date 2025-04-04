«Великодній порцеляновий посуд, створений українськими митцями, особливий», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
Велике задоволення діставати таку красу з серванта для сервірування святкового столу. І якщо такий сервіз дістався вам у спадок від батьків, це нагода згадати про родинні традиції, смак паски, якою ласували у дитинстві, про те, як фарбували напередодні Великодня яйця.
У інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця українського фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про сервізи та тарілки, натхненні Великоднем.
«Півень у багатьох культурах є символом сонця, пробудження та початку нового»
— Великдень — одне з найулюбленіших свят християн, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — З надзвичайною ретельністю йде підготовка до нього у кожній родині. Неодмінним символом великого свята, одним з атрибутів української народної творчості є писанка. Її краса стала джерелом натхнення для створення українськими митцями святкових сервізів.
Великодній порцеляновий посуд, створений українськими митцями, особливий. У центрі декоративної тарілки мисткині Олени Нестерової «Христос Воскрес» (фото у заголовку) зображена дівчина у традиційному українському народному вбранні. На ній вишиванка, плахта, у волоссі стрічки. Дівчина сидить верхи на великому яскраво розфарбованому півні, тримаючи в руках писанку. Позаду темно-синє небо з зірками, й це створює ефект чарівної ночі. Внизу — маленька хатинка, що додає колориту мальовничого українського села. Півень у багатьох культурах є символом сонця, пробудження та початку нового.
— Дуже колоритна робота.
— По краю тарілки бачимо барвистий квітковий орнамент. А от ще одна робота Олени Нестерової «Святий Великдень», де зображені дівчина з кошиком крашанок та великодній заєць. Вони поспішають на свято. Святкову атмосферу передано яскравими образами та фарбами.
— Які сервізи були присвячені Великодню?
— Порцеляновий чайний сервіз «Писанки» був виготовлений на Коростенському фарфоровому заводі у 1998 році. Його автори — відомі митці Микола Трегубов та Наталія Галушко-Аксьоненко. Чайний сервіз «Писанка» складається з чайників різних розмірів — доливного та заварника, великих чашок з блюдцями. Чайники мають класичну округлу форму з плавними вигинами, елегантними та м'якими. Кришка оформлена у вигляді купола, що додає композиційної завершеності. Орнамент натхненний українськими писанками та традиційним народним мистецтвом.
Ці декоративні великодні яйця доповнюють порцеляновий чайний сервіз «Писанки».
«Класичне поєднання білого, чорного та червоного характерне для українських вишитих рушників»
— А от сервіз «Писанка» Зінаїди Олексенко, — продовжує Людмила Карпінська-Романюк. - Це не лише чудовий вибір для повсякденного чаювання, а й стильний елемент святкового столу на Великдень. Створений у традиціях українського народного мистецтва та орнаменталістики, зокрема в дусі традиційної вишивки, він включає: чайник та цукорницю з кришкою, а також чашки з блюдцями. Колірна гама — класичне поєднання білого, чорного та червоного, характерне для українських вишитих рушників. Ми бачимо традиційні геометричні візерунки та стилізовані зображення оленя та птаха, які мають символічне значення в українському фольклорі та часто зустрічаються в народному мистецтві.
— Який сервіз ваш улюблений?
— Чайний сервіз «Ера», виготовлений на Полонському фарфоровому заводі за дизайном мисткині Зінаїди Олексенко. Він є чудовим зразком українського художнього фарфору, що поєднує в собі естетику, традиції та високу якість виконання. Сервіз складається з чайника, чашки та блюдця, оформлених яскравими орнаментами, що нагадують писанкові мотиви та українську вишивку. Геометричні візерунки виконані в червоно-зелено-чорних кольорах, які часто використовуються в народному мистецтві. Каліграфічний надпис «Привіт з України» на корпусі чайника підкреслює сувенірний характер сервізу. Оригінальним є поєднання чайника та чашки у вигляді одного предмета, що додає функціональності.
«Сервіруйте святковий стіл вінтажним тематичним посудом «
— Незвичайно!
— У давнину писанка служила оберегом. І сьогодні вважається, що вона несе щастя, достаток, добробут, захищає від зла. Писанка — це символ сонця, життя, безсмертя, любові та краси, весняного відродження, добра та радості. Отож, українські митці надихались цим атрибутом Великодня, створюючи свої роботи.
— Як декорувати оселю до свята порцеляною?
— Сервіруйте святковий стіл вінтажним тематичним посудом. Сміливо поєднуйте його із сучасним. Зараз це у тренді. Розмістіть між тарілками зі стравами невеликі статуетки кроликів та курчат, у вази поставте весняні квіти, гілочки верби чи квітучої яблуні. Такі дрібнички завжди створюють особливу атмосферу. Порцелянові писанки зробіть частиною сервірування великоднього столу. У центрі столу помістіть паску. Пригощайте рідних та близьких смачними стравами, приготованими з любов’ю. Створюйте для них незабутню атмосферу свята. Мине чимало років, виростуть діти й будуть згадувати ці моменти у родинному колі як найкращі.
Читайте також: «Люди кажуть, що мої роботи приносять затишок і спокій в оселю», — художниця-керамістка Лара Антонова
До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя! До речі, до Великодня у музеї почали готуватися заздалегідь. У розділі тематичних експозицій гостей чекають роботи, створені за мотивами біблійних сюжетів, а також яйця, прикрашені дивовижно гарними квітами, серед яких затишно розмістилися, наче живі, звірята.
Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк
Фото у заголовку О. Нестерова. Тарілка «Христос Воскрес». Лубни. 2001.65
Читайте нас у Facebook