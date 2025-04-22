Якщо після Великодня залишилися білки: меренгове печиво зі смаком «Київського торта»

Якщо після смачного святкування Великодня у вас залишилися сирі білки, саме час приготувати з них надзвичайне меренгове печиво, смак якого схожий на відомий у всьому світі «Київський торт». Як це зробити, розповіла популярна українська фудблогерка Alina Foodee, яка віднедавна мешкає у США.

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Вам знадобляться:

яєчні білки — 110 г (3 шт.);

цукор — 170 г (можна додати 1 ч ложку ванільного цукру);

сіль — щіпка;

кукурудзяний крохмаль — 10 г;

шоколад — 30 г;

фундук — 60−80 г.

Приготування

Миску з сирими білками поставте на парову баню, але слідкуйте, щоб вода не торкалася посуду (краще аби він був скляним).

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Додайте до білків 170 г цукру.

Постійно помішуючи, прогрійте білки з цукром до того моменту, поки цукор повністю не розчиниться.

Якщо у вас є термометр, слідкуйте, щоб температура білка не перевищувала 60 градусів, щоб він не згорнувся. Якщо ж термометра немає, просто дочекайтеся, поки цукор розчиниться (це зазвичай — 3−4 хвилини), і відразу зніміть з вогню.

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Ця технологія називається «швейцарська меренга» і вона дає ряд переваг. По-перше, цукор повністю розчиняється, тобто безе буде абсолютно гладким, без крупинок цукру. По-друге, такий білок швидше збивається в більш стійку піну і при запіканні таке безе не розтікається.

Насамкінець додайте дрібку солі і збийте білки до пишної стійкої піни.

Фундук обсмажте і подрібніть у блендері і додайте до збитих білків. Також додайте кукурудзяний крохмаль (або ж борошно) та розтоплений темний шоколад.

Викладіть на деко, вистелене пергаментом.

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Поставте деко в духову шафу, прогріту до температури 100 градусів, на півтори години. Якщо ж підсушити безе при температурі 130 градусів, воно буде не білосніжним, а трішки жовтуватим.

Якщо ж підсушувати безе в духовці менше часу, воно буде тягучим всередині.

За бажанням можна додати більше горішків, тому що саме горішки роблять це печиво схожим на коржі з київського торта.

«Обов'язково спробуйте, радуйте себе і свою сім'ю», — радить блогерка.

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