Окраса великоднього кошика: запечена грудинка від молодого кулінара з Карпат

Що кладуть у Великодній кошик? Звичайно ж паску, можна одразу дві — традиційну, шоколадну в шоколаді, і сирну, фарбовані яйця, сіль, свіжі овочі та м’ясо (або ж домащню ковбасу).

ВІДЕО ДНЯ

І якщо ви досі не приготували м’ясо на великодній стіл, вас має зацікавити простий і швидкий рецепт запеченої у рукаві грудинки, що його на своєму каналі запропонував веселий красень-кулінар Іван з Карпат.

Він впевнений, що таке соковите, ароматне запечене м'ясо полюбить абсолютно кожен!

«Не потрібно більше купувати, можна приготувати вдома, а я вам в цьому допоможу», — починає приготування Іван.

РЕКЛАМА

Для початку оберіть м’ясисту грудинку, добре її промийте і підсушіть рушником.

Приготуйте маринад з соєвого соусу, солі, гірчиці в зернах, копченої паприки, коріандру та соку одного свіжого апельсину.

Гарненько обмастіть м’ясо маринадом, вичавіть зверху три зубчики часнику та затягніть миску плівкою.

РЕКЛАМА

Залишіть м’ясо маринуватися на 30 хвилин. За цей час воно візьме в себе спецій скільки, скільки йому буде потрібно.

Духовку розігрійте до 170°, викладіть м’ясо у рукав для запікання і готуйте протягом години.

Коли година спливе, розріжте пакети для запікання, полийте зверху жирком, який зібрався в пакеті і поверніть у духовку вже при до 220° на 15 хвилин, аби утворилася гарна скоринка.

Ось і все — можна смакувати і на свято, і потім — як у гарячому вигляді, так і в холодному, приготувавши м’ясну нарізку.

РЕКЛАМА

А «старша подруга» Alina Foodee пані Алла з Чернігівщини показала, як фарбує яйця трьома цікавими методами за допомогою натуральних барвників — куркуми, каркаде та лушпиння цибулі.

Крашанки справді виходять напрочуд гарними, з неоднорідним, казковим кольором.

Крашанки на Великдень

Спосіб 1. Відваріть каркаде протягом 10 хвилин. Висипте до відвару куркуму і проваріть суміш разом протягом 5−10 хвилин. Додайте 2 столові ложки оцту, добре розмішайте і розколотіть. Викладіть у розчин вже відварені яйця і залишіть на 5−6 годин, а то й на всю ніч.

Спосіб 2. Візьміть цибулиння, висипте його у каструлю і залийте 1 л води. Доведіть до кипіння і дайте прокипіти 10 хвилин. Зніміть з вогню і настоююте протягом півгодини. За цей час натріть ½ парафінової свічки, аби утворилася дрібна стружка. Настояний відвар цибулиння процідіть, додайте парафінову стружку і добре розколотіть, щоби стружка взагалі розтанула. Викладіть у відвар яйця, прокручуючи їх. Залишіть у відварі на 6 годин.

Спосіб 3. Просто зваріть яйця у 600 мл води з додаванням пакета куркуми (30 г).

Наостанок пофарбовані яйця слід висушити і змастити олією, аби яскравіше проявити набутий ними святковий колір.

«Це ж казка, якась краса фантастична — кожна крашанка має свій індивідуальний візерунок», — зраділа результату господиня.

Спробуйте й ви приготувати щось незвичне на свято посеред воєнного лихоліття і обов’язково згадайте про тих, хто боронить Україну просто зараз.

62

Читайте нас у Facebook