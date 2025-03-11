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Книга рецептів

Калбура басти: турецькі солодощі, які не залишать вас байдужими

20:08 12 березня 2025
печиво

Більшість традиційних турецьких десертів у своїй основі мають цукровий сироп — шербет. Один з таких рецептів — калбура басти. Це пісне печиво з горіхами, яке замочене в сиропі. Це дуже смачно, смак нагадує щось середнє між пахлавою та печивом, ділиться фудблогерка Анніна Карпенко.

Інгредієнти

180 г борошна вищого ґатунку

95 г олії

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50−75 г горіхів (за вподобанням)

370 г молока рослинного (можна замінити на воду + лимонний сік чи звичайне молоко)

200 г цукру

2 ч. ложки ванільного цукру

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Приготування

Замісити тісто та сформувати печиво. Запекти та ще гарячим залити сиропом.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати неймовірно крутий пиріг з ягодами за рецептом української фудблогерки Alina FooDee.

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