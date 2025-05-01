Андрій Матюха та його ініціативи через Favbet Foundation

Андрій Матюха є президентом благодійного фонду Favbet Foundation, який реалізує проєкти, спрямовані на розвиток дитячого спорту та підтримку освітніх ініціатив в Україні. Фонд активно працює над тим, щоб створити умови для фізичного розвитку молоді та забезпечити доступ до навчання для всіх бажаючих.

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Секції для дітей від Favbet Foundation



Одна з таких є благодійна ініціатива «Клуб Супергероїв» реалізовується в рамках благодійної програми Favbet Kids, яку реалізує Favbet Foundation. У рамках проєкту «Клуб Супергероїв» для дітей ВПО та дітей військовослужбовців. Важливим є те, що ці заняття дозволяють дітям не тільки поліпшити свої фізичні навички, а й розвивати важливі життєві якості, такі як витривалість, командний дух і здатність працювати над собою.

Особливу увагу фонд приділяє дітям військовослужбовців, надаючи їм пріоритет для участі в цих секціях. Це рішення стало важливим кроком у підтримці сімей, які опинилися в складних умовах через військові дії в Україні. Завдяки таким ініціативам, діти військовослужбовців отримують можливість займатися спортом та розвивати свої здібності, що, в свою чергу, сприяє їхній адаптації та емоційному відновленню в умовах війни.

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Проєкт навчання першій допомозі

Не менш важливим є проєкт Favbet Foundation з навчання першій медичній допомозі для тренерів і спортсменів. У 2025 році фонд розпочав серію тренінгів у співпраці з організацією FAST, орієнтуючи тренерів та спортсменів на отримання базових навичок, які допоможуть у разі травм або екстрених ситуацій під час тренувань або змагань. Тренінги охоплюють такі навички, як серцево-легенева реанімація, зупинка кровотеч, а також допомога при інсульті та інфаркті.

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Ці тренінги вже охопили 212 учасників, серед яких були представники різних видів спорту, таких як дзюдо, важка атлетика та спортивна гімнастика. Зважаючи на великі масштаби ініціативи, фонд планує до кінця року провести ще кілька тренінгів, які залучать понад 1600 осіб у різних регіонах України.

Навчання медичним навичкам не тільки підвищує безпеку в спортивному середовищі, а й дозволяє спортсменам та тренерам бути готовими до будь-якої критичної ситуації, що є важливою складовою у попередженні травм і забезпеченні здоров’я спортсменів.

Як долучитися до ініціатив Favbet Foundation?

Якщо ви бажаєте долучитися до ініціатив Favbet Foundation, можна підписатися на офіційну сторінку фонду в Facebook. Це дозволить вам бути в курсі всіх новин та подій, що стосуються благодійної діяльності, а також дізнаватися про можливості участі у спортивних секціях або тренінгах з першої допомоги. Ви також зможете слідкувати за іншими ініціативами фонду, які націлені на розвиток спорту серед молоді.

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Програма «Клуб Супергероїв» є доступною для всіх дітей, які бажають займатися спортом безкоштовно, і надає рівні можливості для кожного. Для отримання більш детальної інформації можна ознайомитися з новинами на офіційній сторінці Favbet Foundation.

Перспективи ініціативи

З огляду на те, що багато дітей в Україні наразі стикаються з важкими умовами життя через війну, ініціативи Favbet Foundation мають велике значення. Доступ до безкоштовних спортивних секцій дає дітям можливість не лише фізично розвиватися, а й створює позитивне середовище для соціалізації, що особливо важливо в умовах стресу та психоемоційного навантаження, викликаного війною.

Також Favbet Foundation продовжить розвивати проєкти для підвищення спортивної культури серед молоді, інвестуючи в створення нових секцій і розширення доступу до занять спортом. Все це дозволяє робити позитивний внесок у майбутнє країни, виховуючи здорове і відповідальне покоління, яке зможе в майбутньому стати основою для відбудови України.

«Ми інвестуємо у здорове майбутнє наших дітей через спорт і освіту», — підкреслює Андрій Матюха, наголошуючи на важливості цих ініціатив для стабільності та розвитку українського суспільства.

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