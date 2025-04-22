Фонд Андрія Матюхи підтримав артінсталяцію у Києві

Фонд Андрія Матюхи продовжує підтримувати культурні ініціативи в Україні. Одним із нещодавніх проєктів, до якого долучилися Андрій Матюха та його команда, стала артінсталяція ORIGAMI for UKRAINE на фасаді Музею історії міста Києва.

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Ця унікальна композиція з 5000 птахів, створених із металізованого паперу, не лише привертає увагу до мистецтва, а й має важливу соціальну місію — збір коштів на закупівлю медичного обладнання для Київського міського центру відновного лікування.

Як Фонд Андрія Матюхи долучився до ORIGAMI for UKRAINE

Проєкт був урочисто відкритий за участі представників Києва та Брюсселя, дипломатичних делегацій. Вперше ініціатива з’явилася в Брюсселі як акт підтримки українського народу, а згодом — перетворилася на міжнародний проєкт. Завдяки спільним зусиллям партнерів, включно з Фондом Андрія Матюхи, вже зібрано понад 50 000 євро для допомоги київським медичним закладам.

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Символізм і партнерство

У реалізації проєкту взяли участь Музей історії міста Києва, міські адміністрації Києва та Брюсселя, а також Фонд Андрія Матюхи. Особливу атмосферу інсталяції створили паперові птахи, зроблені дітьми з Київського Палацу молоді — вони додали композиції щирості та емоційної глибини.

«Мистецтво здатне передати віру, співчуття та силу духу. Через такі символічні проєкти ми не просто говоримо про підтримку — ми діємо, об’єднуючи людей навколо спільної мети. Україна не сама. Разом ми можемо лікувати не лише фізичні рани, а й душевні. Мистецтво — це теж турбота», — зазначають представники фонду Андрія Матюхи.

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Інсталяція прикрашатиме фасад музею, символізуючи силу мистецтва та міжнародну єдність.

Як повідомлялось раніше Андрій Матюха передав «Охматдиту» ретракторну систему Thompson, що значно розширює можливості хірургів при проведенні складних операцій.

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