Зробіть так, і пилюка не буде з’являтися місяцями: українські блогерки-красуні привели кілька лайфаків для господинь

Красуні-українки все активніше засвоюють Мережу, розповідаючи про нові ідеї з ведення домогосподарства, чим допомагають господиням ефективніше використовувати свій час.



Зокрема, одна з блогерок розповіла, що раніше прибирала дома кожен день, але тепер знає спосіб, завдяки якому пилюка не з'являється в домі місяцями.

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Для цього вона винайшла ефективний розчин, яким обробляє відкриті поверхні. Для його приготування до 500 мл води слід додайте 1 столову ложку гліцерину і 2−3 краплі йоду.

«Гліцерин утворює на поверхні захисну плівку від пилу, а йод — ще й дезинфікує», — розповідає авторка відео.

В той же час інша красуня-українка склала список речей, які потрібно прибирати раз на тиждень — в такому випадку можна буде уникнути «авралів» по частині прибирання, роблячи його регулярно, але без поспіху. В списку блогерки — постільна білизна, рушники (кухонні господиня пере з додаванням кисневого відбілювача), вимикачі світла, розетки, пульт до телевізора і пензлики для макіяжу (їм потрібна регулярна дезинфекція). Також у переліку — щотижневий догляд за унітазом з використанням потужного чистячого засобу.

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Нагадаємо, раніше миловидна блогерка Діана розповіла, як не стати «героєм фільмів Тарантино» при очищенні гранатів, а Памела — як тримати чистими ганчірки на кухні.

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