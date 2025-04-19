Поради від блогерок: Діана розповіла, як не стати «героєм фільмів Тарантино», а Памела — як зробити чистими ганчірки на кухні

Блогерка-красуня Діана, що поділилася лайхаком «нарізання цибулі без сліз», знає, що навесні, коли організму потрібні вітаміни, багато мами дають своїм дітям гранати — ягоди-фрукти, які підтримують здоров'я серця, покращують кровообіг і зміцнюють імунну систему.

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На жаль, іноді очищення гранатів призводить до того, що люди стають схожими на «героїв фільмів Тарантіно» від червоного соку. Діана поділилася лайфхаком, як очистити ягоду від шкірки. І зробила це у білій футболці.

Ще одна українська блогерка на ім'я Памела розповіла, як домогтися того, щоб ганчірки на кухні були чистішими за біле. Виявляється, це дуже легко зробити.

Слід покласти забруднених помічниць в каструлю і виварити їх з додаванням кисневого відбілювача. До речі, це допомагає позбутися і неприємних запахів.

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Нагадаємо, раніше українські блогерки порадили, як позбутися жовтизни на білому одязі та швидко відмити кришку унітазу.

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