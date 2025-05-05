Рекорд Мадонни побито: Леді Гага зібрала на пляжі в Ріо понад 2 мільйони глядачів

Виконавиця Леді Гага, за діяльністю якої уважно слідкує відома вчителька з вокалу з Рівного, дала днями безкоштовний концерт на найбільшому концертному майданчику Бразилії — пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро.



За словами організаторів, подія стала однією з наймасовіших в історії — її відвідали понад 2,1 мільйона людей. Тоді як торішнє шоу Мадонни тут же зібрало 1,6 мільйона глядачів, ставши найвідвідуванішим концертом зірки, пишуть ЗМІ.

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Крім того, Леді Гага примудрилася випередити навіть The Rolling Stones — легендарний рок-гурт зібрав 18 лютого 2006 року на Копакабані близько 2 мільйонів глядачів. Але не дотягла до рекорду Рода Стюарта — його шоу, яке відбулося на знаменитому пляжі 31 грудня 1994 року, зібрало 4,5 млн. глядачів. Саме воно вважається наймасовішим в історії.

Кращі місця на пляжі глядачі почали займати на світанку.

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Декому пощастило побачити співачку напередодні — CNN Brazil повідомило, що Леді Гага без попередження влаштувала живу репетицію на майданчику ввечері в п'ятницю. Артистка тепло звернулася до здивованих відпочиваючих на пляжі та висловила радість щодо довгоочікуваної зустрічі із бразильськими фанатами. Попередній виступ співачки у цій країні відбувся аж 2012 року.

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За пару днів до концерту в Ріо стало ще багатолюдніше, ніж зазвичай — багато туристів прилетіли саме заради концерту. Частина глядачів заморочилася з костюмами — люди приходили в нарядах із посиланнями на образи Леді Гага з кліпів Poker Face, Born This Way, Bad Romance.

Вражаюча концертна програма багато в чому повторювала перфоманс для фестивалю Coachella, що відбувся тижнем раніше. Обидва виступи пройшли в рамках промо-заходів для нещодавнього шостого сольного альбому співачки Mayhem, що вийшов. Далі Леді Гага вирушить у світове турне на його підтримку.

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Нагадаємо, що співачка славиться експериментами з власним образом — аж до того, що в запалі копіює попередників з інших країн.

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