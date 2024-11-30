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Алла Борисівна Гага: в Мережі виявили, що відома американська співачка копіює стиль «ранньої Пугачової»

23:15 30 листопада 2024
Алла Пугачова та Леді Гага

Кожного дня новини приносять нові подробиці з життя відомої співачки Алли Пугачової: виявляється, її не тільки любить колишній (і, можливо, майбутній) президент США Дональд Трамп.

Також стало відомо, що у Алли Борисівни є «таємна прихильниця» — Леді Гага, яка «творчо використовує» деякі доробки співачки та її колишньої команди. Кілька днів тому про це написали у мережі ТікТок.

Варто згадати, що кілька років тому до такого ж висновку прийшов колишній стиліст Примадонни Алішер.
Він опублікував фото, на якому артистки зображені у вбраннях, що складаються з чорного верху і пишної червоної спідниці.

«Ні, ну, а чого? Ми ж з Аллборисівною були першими», — написав він.

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Але «вишенькою на торті» став, безперечно, цьогорічний кліп Бруно Марса під назвою Die With A Smile, в якому знялась Леді Гага.

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У соцмережах зауважили, що під час виступу в Лас Вегасі Леді Гага дуже вже була за стилем схожа на молоду Аллу Пугачову.
«Гага Борисівна Пугачова?» — написав один читач. «ПуГагачова», — відповів інший. А третій додав, що Леді Гага дуже нагадує зайця з мультфільму «Ну постривай», коли він зображав Аллу Борисівну.

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До того ж у Леді Гаги якраз вийшов альбом «Harlequin», тобто «Арлекіно» — а це ні на що не натякає?

Нагадаємо, раніше Алла Пугачова розповіла, чому має повне право зневажати критику з боку хейтерів.

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