Керівництво країн Балтії та Польщі вирішили закрити небо для проросійських політиків Східної Європи, які мали летіти до Москви на так званий «парад Побєди» .

Зокрема, як передає сербське видання Novosti з посиланням на інформацію офіційного Вільнюса, Латвія та Литва заборонили літаку президента Сербії Александра Вучича перетинати свій повітряний простір на шляху до рф. Причиною заборони названі «технічні та дипломатичні обставини».

За інформацією видання, про це стало відомо після того, як сербська делегація готувалася до візиту до росії на тлі зростання напруженості у відносинах між москвою та країнами Європейського Союзу. Літак, на якому мав летіти Вучич, повинен був пройти повітряні коридори кількох країн-членів НАТО, зокрема й Литви.

Пізніше стало відомо, що Вучич не приїде на так званий «парад Побєди» нібито через стан здоров'я. Як повідомило сербське видання rts. rs, президент Сербії днями був госпіталізований до Військово-медичної академії у Белграді після того, як під час візиту до США йому раптово стало погано.

Крім того, з проблемами перетину кордонів зіткнувся і проросійський прем’єр-міністр Словаччини Роберта Фіцо. У виданні зазначають, що його літаку відмовили у польоті повітряним простором Польщі та Литви.

Нагадаємо, 28 квітня президент російської федерації путін в односторонньому порядку оголосив «перемир′я» у дні 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. Але всупереч брехливим обіцянкам щодо «припинення вогню», рф продовжує обстріли мирних населених пунктів України.

Як відомо, рф планує провести парад у річницю завершення Другої світової війни. За словами помічника президента рф Юрія Ушакова, на заході на вищому рівні буде представлено Азербайджан, Вірменію, Білорусь, Казахстан, Киргизію, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, невизнану Абхазію, Боснію і Герцеговину, Бразилію, Буркіна-Фасо, Венесуелу, В'єтнам, Гвінею-Бісау, Єгипет, Зімбабве, Китай, Конго, Кубу, Лаос, Монголію, М'янму, Палестину, Сербію, Словаччину, Екваторіальну Гвінею, Ефіопію і невизнану Південну Осетію.

В Інституті вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW) вважають, що кремлівський диктатор використовує односторонні угоди про припинення вогню задля досягнення інформаційних та військових переваг в Україні. Це суперечить меті президента Трампа використати спільне припинення вогню як трамплін до довгострокової та стійкої мирної угоди в Україні.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», нещодавно прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що режим припинення вогню в російсько-українській війні може бути досягнутий вже цього літа.

