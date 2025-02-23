На фоні різкої критики президента Зеленського президент США демонструє цілком поблажливе ставлення до росії. Тож, ймовірно, 9 травня на московських трибунах поряд з володимиром путіним буде важливий гість — Дональд Трамп, пише видання Le Point.

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«Яку перемогу святкуватимуть вони 9 травня 2025 року? Не стільки перемогу союзників у 1945 році, скільки їхню спільну перемогу в мирних переговорах щодо України, які план Келлога передбачає завершити… 9 травня. Якщо все піде добре для них, для їхнього спільного плану, 9 травня 2025 року ознаменує їхній тріумф, тріумф, перш за все, путіна», — йдеться у публікації.

Це був би не перший візит американського президента до столиці рф з такої нагоди. Але в зовсім іншому контексті. Білл Клінтон прийняв запрошення Бориса Єльцина відвідати москву 9 травня 1995 року, щоб відзначити не тільки закінчення Другої світової війни, а й десяту річницю падіння Берлінської стіни. Попри розбіжності щодо Боснії, Ірану та розширення НАТО, обидва президенти підтримували один одного, зазначає видання.

Нагадаємо, Дональд Трамп і путін зідзвонились 12 лютого й домовилися про взаємні візити. Після чого прессекретар глави кремля пєсков заявив, що «путін буде радий вітати Трампа в москві 9 травня, якщо буде ухвалено відповідне рішення».

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Тим часом через Трампа іноземні розвідки остерігаються ділитися секретами зі США.

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