Ворог вночі атакував Київ, Запоріжжя та низку мирних міст України: є загиблі та постраждалі

Вночі та вранці 7 травня російські варвари вчергове атакували Україну. Зокрема, по Києву о першій ночі окупанти запустили балістику, а пізніше — рої ударних дронів. В результаті атаки, за попередніми даними, двоє людей загинули, 6 — травмовані, з них 4 дітей, повідомили у ДСНС.

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Рятувальники працювали у Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському районах.



За інформацією мера Києва Віталія Кличка, двоє загиблих у житловому будинку у Шевченківському районі столиці. Там уламки БпЛА влучили у верхні поверхи пʼятиповерхового житлового будинку.

Серед постраждалих четверо дітей. Трьох із постраждалих медики госпіталізували.



Пізніше Кличко уточнив, що до 8 зросла кількість постраждалих у столиці. Госпіталізували ще одну жінку. До цього госпіталізували трьох дітей. Таким чином, наразі, ушпиталили чотирьох постраждалих. Чотирьом медики надали допомогу на місці.

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У Святошинському районі уламки дрона влучили у 9-поверховий житловий будинок. Сталося загоряння квартир на 6, 7, 8 та 9 поверхах. Пожежу ліквідовано на площі 100 кв. м.

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Врятовано 5 людей — 1 дорослого та 4 дітей (3 дітей з опіками госпіталізували). Роботи з порятунку тривають, зазначили рятувальники.

У Солом’янському районі уламки БпЛА впали на відкриту територію.

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У Дніпровському районі безпілотник впав на багатоповерховий житловий будинок. Часткове руйнування перекриття на 29-му та 30-му поверхах. Горіння та потерпілих немає.

Скрізь працюють екстрені служби, зазначив мер Києва Кличко.

У Київській області наслідки атаки дронів зафіксовані в Бучанському районі, повідомили в КОВА. Дрон влетів у будинок на Софіївській Борщагівці.

Загоряння виникло між другим і третім поверхами десятиповерхового житлового будинку, який ще не введено в експлуатацію.

Пошкоджено також понад 10 автомобілів. Інформація щодо постраждалих попередньо не надходила.

Вчора ввечері ворог вдарив по Запоріжжю. За даними ДСНС, станом на 06:00 7 травня кількість травмованих зросла до 4 людей.

Рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованої конструкції будинку двох людей. Загальна кількість постраждалих уточнюється.

Психологи ДСНС надали допомогу 13 громадянам, з них 1 дитина. Аварійно-рятувальні роботи на місцях завершені.

Внаслідок ворожої атаки зруйнований приватний житловий будинок, ще 11 — пошкоджені. Пошкоджені також 10 автомобілів та об’єкти інфраструктури.



Ввечері на Сумщині зафіксовано влучання балістичної ракети невстановленого типу. Постраждало 10 людей: п’ятеро дорослих і п’ятеро дітей. Одна жінка загинула на місці, ще двоє поранених (дорослий і дитина) померли у лікарні. Станом на вечір медичну допомогу отримують семеро людей — троє дорослих і четверо дітей.

Унаслідок удару зруйновано два приватні житлові будинки та одну нежитлову споруду.

Пошкоджено 25 приватних осель, багатоквартирний будинок і ще чотири нежитлові, повідомили у Сумській ОВА.

Ввечері російська армія била КАБами по Покровській громаді Синельниківського району, написав керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Поранені 8 людей. Всі госпіталізовані, двоє — у важкому стані.

Понівечені 12 приватних будинків, газогін та лінія електропередач.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктур Херсонщини. За інформацією керівника ОВА Олександра Прокудіна, пошкодили багатоповерхівку та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопровід, складське приміщення та приватний автомобіль.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 — дістали поранення.

На Донеччині четверо людей загинули через російські обстріли минулої доби, повідомив начальник ОВА Філашкін. Ще десятеро людей поранені.

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 6 травня, російські дрони масовано атакували Харків та Одесу.

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