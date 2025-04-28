Путін знову оголосив перемир'я: в Україні та США відреагували

Російський диктатор володимир путін знову оголосив «перемир'я» у війні проти України. Про це повідомляє російське пропагандистське агентство «РИА Новости».

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«За рішенням верховного головнокомандувача збройними силами російської федерації володимира путіна, виходячи з гуманітарних міркувань, у дні 80-ї річниці Перемоги — з нуля годин з 7 на 8 травня до нуля годин з 10 на 11 травня — російська сторона оголошує перемир'я. На цей період зупиняються всі бойові дії. росія вважає, що українська сторона має наслідувати цей приклад», — йдеться у повідомленні пропагандистів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву Кремля.

«Навіщо чекати до 8 травня? Якщо росія справді хоче миру, вона має негайно припинити вогонь. Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати на 30 днів — це реально, а не тільки для параду», — заявив він.

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Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт також прокоментувала заяву російського диктатора про «перемир'я». Про це вона сказала у понеділок, 28 квітня.

Вона зазначила, що лідер США «хоче постійного припинення вогню» і згадала про сьогоднішню заяву путіна про «перемир'я».

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«Він (Трамп) хоче побачити постійне припинення вогню. Я розумію, що сьогодні вранці путін запропонував тимчасове припинення вогню. Президент чітко дав зрозуміти, що він прагне постійного припинення вогню — насамперед, щоб зупинити вбивства, припинити кровопролиття», — сказала вона.

Левітт зазначила, що Трамп «залишається оптимістом» щодо можливості укласти угоду, але також «зберігає реалістичний підхід: обом лідерам потрібно сісти за стіл переговорів, щоб знайти вихід із ситуації».

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що режим припинення вогню в російсько-українській війні може бути досягнутий вже цього літа.

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