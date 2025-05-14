Застава у 570 мільйонів для бізнесмена: Печерський суд Києва б’є нові рекорди — заява адвокатів

Українським бізнесменам Володимиру Науменку та Сергію Грозі, бенефіціарам GNT Group, Головне слідче управління Нацполу повідомило про підозру, а Печерський районний суд м. Києва обрав для Науменка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та як альтернативний захід — заставу у 570 мільйонів гривень.

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Обрання такого сурового та вкрай обтяжливого запобіжного заходу, ігнорування численних рекомендацій лікарів щодо необхідності постійного медичного догляду та проведення планової операції, а також неврахування його стану здоров’я свідчать про фактичні тортури над ним. Про це заявили його адвокати.

Бізнесменів підозрюють у заволодінні кредитними коштами кредитора у розмірі 20 млн доларів США, попри те, що борг перед кредиторами було фактично погашено через звернення стягнення на заставу, яка значно перевищувала розмір кредиту.

Активи, включно з зерновим терміналом в Одеському порту та логістичною компанією у Швейцарії, уже звернуті кредитором у свою власність, хоча їхня вартість суттєво перевищує суму зобов’язань. Юристи називають це справжнім рейдерським захопленням та свавіллям на тлі повномасштабної війни в Україні.

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Адвокат Володимира Науменка Олександр Зубрицький оприлюднив публічну заяву про необґрунтованість підозри, назвавши її політично вмотивованою та юридично нікчемною.

«Підозра є не лише юридично необґрунтованою, адже повідомлена за відсутністю складу злочину, але й політично вмотивованою, що може свідчити про спробу рейдерського перерозподілу активів групи GNT», — заявив він.

Адвокат стверджує, що прокурор і суддя своїми рішеннями фактично позбавили Науменка можливості альтернативного запобіжного заходу.

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«Нинішня ситуація більше схожа на переслідування та публічне покарання за чесну підприємницьку діяльність впродовж десятків років в Україні, ніж правосуддя», — пише Зубрицький.

Науменка підозрюють у шахрайстві під час укладення кредитного договору між компанією BLACK SEA COMMODITIES LIMITED (ОАЕ) та INNOVATUS STRUCTURED TRADE FINANCE I S.A.R.L. (Люксембург). Ідеться про ймовірне заволодіння кредитними грошовими коштами. Проте, як стверджує захист, зобов’язання за кредитом були повністю забезпечені не лише товаром в обороті, а й «численними об’єктами нерухомості, корпоративними правами, особистими поруками, обладнанням і навіть акціями міжнародної компанії OMEGA TERMINAL SA (Швейцарія)».

«Вартість заставленого майна більш ніж у три рази перевищувала розмір кредиту», — зазначає адвокат.

За словами захисту, вимоги кредитора фактично задоволені, а сам він не поніс жодних збитків, а, навпаки, залишився у прибутку. Так, кредитор самостійно реалізував частину майна, переданого в заставу, зокрема термінал «Олімпекс» у порту Одеси та швейцарську компанію Omega Terminal SA — активи загальною оціночною вартістю понад 60 мільйонів доларів США.

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Ці обставини, на думку адвоката, повністю спростовують саму логіку підозри:

«Кредит обслуговувався до початку широкомасштабного вторгнення в Україну та забезпечувався реальними активами в Україні, Швейцарії, на Кіпрі та в ОАЕ. Кредитори вже реалізували частину цих активів, що підтверджено офіційними документами та договорами купівлі-продажу».

Юридична команда підкреслює також іншу важливу деталь: жоден з ключових елементів правовідносин не відбувався на території України — угода укладалась між іноземними компаніями, а кошти перераховувались на рахунки компанії-позичальника в ОАЕ.

Олександр Зубрицький констатує, що підозра Науменку не має складу злочину та є спробою зовнішнього тиску на український бізнес.

«Ми будемо боротися за кожне ім’я, кожну цифру й кожен документ, щоб довести абсурдність цієї справи в українських і міжнародних судах», — підсумував адвокат Науменка.

Раніше повідомлялося, що Печерський суд вкотре переніс розгляд справи щодо взяття під варту агробарона Сергія Тарасова.

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