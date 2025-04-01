Банківська система України опинилася під загрозою через юридичну колізію, що виникла навколо майна, яке перебувало в іпотеці українського банку та було реалізоване відповідно до чинного законодавства. Рішення чиновників та судові позови з боку іноземного інвестора можуть створити небезпечний прецедент, який підірве стабільність фінансової системи держави.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомляє УНІАН.

Зокрема, УНІАН пише про кейс, пов'язаний із компанією GNT Group, яка у 2019 році залучила кредитне фінансування від іноземного фонду Argentem Creek Partners (ACP).

«Ці гроші були спрямовані на погашення кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Вже у 2020 році, GNT Group звернулась до українських банків і отримала кредит, зокрема, від банку „Південний“ під заставу частини активів. Це дозволило компанії забезпечити операційну діяльність. Передача майна в іпотеку була погоджена всіма сторонами та задокументована, зокрема кредитним агентом ACP — Madison Pacific Trust Limited», — пояснює УНІАН.

РЕКЛАМА

Видання зазначає, що у лютому 2022 року через невиконання зобов’язань GNT Group, банк «Південний» реалізував заставлене майно — частину зернового терміналу — позасудовим шляхом, продавши його інвестору ТОВ «Санолта Корм».

«Однак пізніше ACP, змінивши свою позицію, заявив, що не надавав згоди на передачу активів банку, і почав оскаржувати угоди в судах та через Міністерство юстиції», — йдеться у статті.

Попри рішення Господарського суду Львівської області від 19 вересня 2024 року (справа № 914/466/23(914/2942/23), яке підтвердило законність дій банку, Мін’юст скасував державну реєстрацію права власності нового інвестора, аргументуючи це нібито арештом майна, хоча на момент реєстрації таких обтяжень у реєстрі не було.

РЕКЛАМА

Банківська спільнота називає це рішення безпідставним та таким, що суперечить законодавству.

Ситуація може призвести до створення небезпечного прецеденту. Якщо Західний апеляційний господарський суд задовольнить скаргу ACP, це відкриє шлях для масового оскарження іпотечних договорів з боку боржників. А це, в свою чергу, підірве довіру до українських банків з боку міжнародних партнерів та інвесторів.

117

Читайте нас у Facebook