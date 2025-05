Дженніфер Лопес зазнала серйозної травми обличчя під час репетиції: як виглядає зараз красуня (фото)

Актриса Дженніфер Лопес не відвідала довгоочікуваний Met Gala 2025 року, можливо, не тільки через дуже велику зайнятість та щільний графік.



Такий висновок зробили деякі шанувальники після того, як зірка опублікувала у соціальній мережі знімок, на якому продемонструвала обличчя крупним планом без косметики та фільтрів. Її ніс виглядав розпухлим, на ньому була глибока ранка. Область під оком теж була червона і припухла.

Виявляється, Джен зазнала серйозної травми обличчя під час репетиції. 55-річну поп-зірку запросили стати ведучою церемонії вручення премії American Music Awards. Дженніфер розпочала щоденні репетиції, й під час однієї з них сталося непередбачене.

Лопес зазнала серйозної травми — вона пошкодила обличчя.

За словами артистки, інцидент стався близько тижня тому. Її участь у церемонії як ведучої опинилась під загрозою.

Проте співачку буквально врятував пластичний хірург доктор Джейсон Даймонд.

Дженніфер показала знімок з лікарем, продемонструвавши його роботу. На ньому обличчя артистки виглядало набагато краще, набряку практично не було, а за допомогою косметики вона загримувала невелику подряпину.

Лопес подякувала медику за грамотне лікування, яке зберегло її зовнішність без змін.

«Дякую, що мене зашили, докторе Даймонде. Через тиждень і купу льоду я тепер як нова», — повідомила виконавиця хіта If You Had My Love.

Зазначимо, що співачка розпочала новий етап у житті після розлучення з Беном Аффлеком. Дженніфер займається кар'єрою та вихованням сина та дочки, яких вона народила у шлюбі з Марком Ентоні. Нещодавно Лопес заявила, що готова до романтичних стосунків із «мужнім ковбоєм».

Водночас Аффлек періодично ходить на побачення, які йому організовує Лучана Барросо, дружина Метта Деймона. Однак поки що необхідної хімії не сталося: Бен продовжує залишатися в статусі холостяка.

Разом з тим, ЗМІ повідомляють, що оскароносний актор і режисер зараз закоханий в Анджеліну Джолі. Він захоплюється її роботою, актори мають спільний інтерес до кіновиробництва та сімейного життя.

