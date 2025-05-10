Їй не до того: розкрито причину, чому Дженніфер Лопес пропустила Met Gala

Дженніфер Лопес, яка любить вражати всіх яскравими модними образами, не відвідала довгоочікуваний Met Gala 2025 року лише через кілька місяців після остаточного розлучення з Беном Аффлеком. 55-річна співачка вирішила пропустити зірковий захід у Метрополітен-музеї в Нью-Йорку, що привернуло значну увагу ЗМІ.

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Згідно з повідомленнями, відсутність Джей Ло була пов'язана з її щільним графіком, зокрема роботою над останнім проєктом «Службовий роман». Зйомки фільму проходили в Нью-Джерсі, тому співачка та акторка не змогла відвідати гламурний модний захід.

Лопес викликала фурор на Met Gala 2024 року, коли була присутня як співголова у неймовірній сукні Schiaparelli Haute Couture, прикрашеній 2,5 мільйона срібних намистин. Однак її чоловік Бен Аффлек не був поруч з нею, що підживлювало спекуляції про проблеми в їхніх стосунках. У травні 2024 року ЗМІ повідомили про їхнє розставання, а Дженніфер пізніше це підтвердила, подавши на розлучення у серпні 2024 року. Їхній шлюб був остаточно розірваний у січні 2025 року, пише видання Pakistan Today.

Хоча романтичні стосунки пари не тривали довго, джерела, близькі до колишнього подружжя, повідомляють, що їм вдалося зберегти гарні стосунки. Так, Лопес і досі живе в особняку, який Аффлек хоче продати.

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«Бен і Дженніфер регулярно спілкуються та продовжують підтримувати особисті та професійні починання одне одного», — розповів інсайдер.

Лопес була зайнята своєю кар'єрою, але останні повідомлення свідчать про те, що вона насолоджується увагою з боку свого колеги по фільму «Службовий роман» Бретта Голдштейна, який, як кажуть, дуже ніжно ставиться до неї під час зйомок. Попри їхню хімію на знімальному майданчику, джерела повідомляють, що Дженніфер сприймає все спокійно, зосереджуючись на роботі та особистому зростанні.

Фото: Getty Images

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