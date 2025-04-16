Теж зірка та світова ікона: після розриву з Джей Ло Бен Аффлек закохався

Бен Аффлек, який має напрочуд чудовий вигляд, закрив главу свого бурхливого роману з Дженніфер Лопес, але, очевидно, він не закінчив із голлівудською елітою. Кажуть, що оскароносний актор і режисер зараз закоханий не в кого іншого, як у Анджеліну Джолі — колишню дружину Бреда Пітта та світову ікону.

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Він називав Джолі «дуже гарячою» і захоплювалася її роботою як перед, так і за камерою. Джерело каже, що Аффлек вважає, що їм «багато про що можна поговорити за вечерею», відзначивши їхній спільний інтерес до кіновиробництва та сімейного життя.

Бен і Анджеліна неодноразово були присутні на показах та врученні нагород протягом багатьох років, навіть були сфотографовані під час спілкування на вечірці Vanity Fair Oscar у 2001 році та знову обмінювалися поглядами на Hollywood Film Awards у 2014 році. Хоча їхні стосунки ніколи не були романтичними, інсайдери стверджують, що Аффлек «завжди був заінтригований» інтелектом Джолі, сміливим вибором кар’єри та силою матері-одиначки, пише liveindia.tv.

Цікаво, що це не перший випадок, коли романтичні шляхи Бена та Бреда збігаються. Раніше Аффлек зустрічався з Гвінет Пелтроу, ще однією з колишніх Пітта, з якою той був у стосунках з 1997 по 2000 рік.

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Нещодавно Аффлек розповів про своє розлучення з Дженніфер Лопес, назвавши його розлученням «без скандалу та драми». Він визнав, що їхні розбіжності у відношенні до слави та тиску ЗМІ, додавши, що їхній розрив не був пов’язаний із серйозними наслідками.

Після розставання в інтернеті поповзли чутки про любовне життя Аффлека — від іскри з колишньою дружиною Дженніфер Ґарнер до любовних зв’язків із новими жінками. Але фанатів найбільше заінтригували його можливі почуття до Анджеліни Джолі.

Додамо, що Бред Пітт зустрічається з дизайнеркою ювелірних виробів Інес де Рамон, а Джолі залишилася самотньою, зосередившись на вихованні своїх шістьох дітей. Аффлек також є відданим батьком трьох дітей, народжених у шлюбі із Дженніфер Гарнер.

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