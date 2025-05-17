Знайшла «по нюху»: Христина Орбакайте розповіла, як шукала у Берліні парфуми «Kristina»

Співачка Крістіна Орбакайте, яка нещодавно «впала на коліна» перед своєю мамою Аллою Пугачовою та її молодшими дітьми, продовжує тур Європою.

ВІДЕО ДНЯ

Черговим містом, в якому відбувся виступ Христини, став Берлін — столиця ФРН. Там вона вирішила Зробила світлини разом з чоловіком, Михайлом Земцовим, біля одного з визначних місць міста — Бранденбурзьких воріт.



«Насолоджуйся моментом», — підписала пост артистка.

Як відомо, виконавиця одружена з бізнесменом Михайлом Земцовим, з яким, за її словами, «помилково» познайомилася у день його народження. У 2004 році чоловік начебто відзначав свято в Маямі, а Христина помилилася адресою та опинилася в особняку підприємця, хоча шукала будинок композитора Ігоря Ніколаєва.

РЕКЛАМА

Через рік після цієї зустрічі пара одружилася у США. Орбакайте зізнавалася, що у 33 роки вже не мріяла про білу сукню і не хотіла влаштовувати пишне свято з великою кількістю гостей. А 30 березня 2012 року у пари народилася дочка Клавдія.

До речі, ув Берліні з Христиною трапилася ще одна «історія»: вона дуже хотіла знайти парфум власного виробництва «Крістіна», і начебто знайшла його «по нюху», про що розповіла на відео.

РЕКЛАМА



Звичайно, все це дуже схоже на рекламу, але чому не повірити жінці, яка тільки у третьому шлюбі знайшла справжнє кохання? До того ж помилятися адресою можуть навіть особи королівської крові — як це зробив нещодавно молодший син короля Чарльза III!

117

Читайте нас у Facebook