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Христина Орбакайте на людях «впала на коліна» перед матір’ю: що трапилося

9:54 11 травня 2025
Орбакайте та Пугачова, фото https://www.instagram.com/p/DJd4f9VsPlp/?img_index=4

Травень для співачки Христини Орбакайте видався насиченим: «непорозуміння» з латвійськими чиновниками, а також виступи у кількох містах Європи.

Під час євротуру 53-річна Орбакайте виступила і на Кіпрі, де зараз мешкає її мати, Алла Пугачова.

Примадонна прийшла на концерт старшої доньки, щоби підтримати ту в непростий час.

На виступ Крістіни Орбакайте Пугачова прибула у компанії двійнят Лізи та Гаррі. Син допоміг артистці вийти з машини, попри те, що у нього було перебинтовано руку.

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Алла Борисівна знаходилася у доброму гуморі, проте на шанувальників, що обступили її, дивилася з побоюванням, мабуть, думала, що можуть бути провокації.

Вже наприкінці шоу Алла Пугачова із молодшими дітьми вийшла до сцени. Орбакайте саме виконувала композицію «Алла буде співати».

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Гаррі, Ліза та їхня мама вручили Христині три букети, а Орбакайте присіла переде ними на коліно — з боку могло здатися, що Христина стала на коліна перед мамою та сестрою з братом.

Виконавиця хіта «Перелітний птах» хотіла, щоб Алла Борисівна вийшла на сцену. Але Примадонна відмовилася від пропозиції та пішла за лаштунки. До Христини піднялися Ліза та Гаррі під схвальні аплодисменти публіки.

Раніше Христина Орбакайте показала рідкісні кадри з батьками на честь 80-річчя тата. Зіркова спадкоємиця поділилася слайд-шоу з сімейними світлинами різних років.

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Орбакайте та Пугачова, фото https://www.instagram.com/p/DJd4f9VsPlp/?img_index=4

Христина Орбакайте на людях «впала на коліна» перед матір’ю: що трапилося

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